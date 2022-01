Emsur, grazie al suo Technology Innovation Center INNOTECH, presenta ECOEM-Sleeves, una nuova gamma di prodotti termoretraibili sostenibili per bevande gassate in bottiglia, acqua, succhi o yogurt da bere.

L’industria delle bevande fa largo uso di sleeve per bottiglie in quanto forniscono un elemento chiave per la differenziazione dei prodotti sugli scaffali, trasmettono messaggi strategici del brand o informazioni nutrizionali sui contenuti del prodotto e migliorano la percezione del valore aggiunto del consumatore grazie a design, materiali e stampa innovativi.

Nei processi attuali le sleeve vengono rimosse dalle bottiglie in fase di lavaggio per evitare la contaminazione dei pezzettini di PET che vengono poi utilizzati nel flusso di riciclo post-consumo.

All’interno della gamma di sleeve ECOEM Emsur fornisce diverse tipologie di soluzioni sostenibili, inclusa la ECOEM-FULL PET, un’eccezionale e innovativa soluzione termoretraibile basata su una combinazione di film e inchiostri lavabili progettata per semplificare il processo di riciclo evitando qualsiasi tipo di residuo o contaminazione.

Questa nuova linea di prodotti, basata sui principi dell’eco-design, presenta una combinazione di film a base di PET e inchiostri lavabili che possono essere miscelati e riciclati con bottiglie in PET senza alcun accumulo di residui o interruzione del processo di asciugatura e decontaminazione.

Inoltre, questo prodotto può essere realizzato con contenuto riciclato post-consumo e ha la certificazione APR per gli inchiostri lavabili, prevenendo lo scolorimento delle scaglie delle bottiglie in PET riciclato.

Un altro dei prodotti degni di nota di questa nuova gamma è EMFULL, una manica a base di poliolefine le cui proprietà di galleggiabilità consentono di separare la sleeve direttamente dalla bottiglia durante la fase di lavaggio del processo di riciclo.

Questa gamma di prodotti comprende anche altre soluzioni e diversi materiali come il PETG, con contenuto riciclato post-consumo e diversi tipi di finiture lucide o opache, trasparenti e altri elementi differenzianti come effetti olografici, pigmenti fosforescenti, inchiostro oro e argento, e molti altri.

Qualsiasi altro materiale può essere utilizzato in combinazione con queste bottiglie grazie alla possibilità di micro-perforazione, il che significa che le bottiglie sono riciclabili anche grazie all’intervento diretto del consumatore.