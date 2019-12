L’innovativo sacchetto per la pasta completamente riciclabile con finestra sostenibile per il mercato alimentare italiano

Mondi Group e Fiorini International hanno sviluppato un sacchetto di carta preformato completamente riciclabile con finestra per la pasta, che è stato recentemente lanciato da Girolomoni in Italia

Mondi e Fiorini International hanno lanciato con successo una busta stand-up in carta completamente riciclabile con una finestra sul mercato alimentare italiano. Il produttore di pasta Girolomoni sta usando la nuova soluzione di imballaggio in carta per la pasta biologica “Graziella Ra” con grano antico: spaghetti, farfalle e penne rigate.

Il produttore di sacchetti di pasta Fiorini International stava cercando di sostituire gli imballaggi in plastica con un’alternativa di carta che lo distinguesse dalla concorrenza. Inoltre, la soluzione doveva garantire i più alti standard di qualità del prodotto, pur soddisfacendo i rigorosi requisiti del flusso di rifiuti di carta. Advantage Smooth White Strong di Mndi è una carta kraft speciale resistente prodotta con fibra vergine al 100% che offre alta resistenza e un’ottima stampabilità, perciò il nuovo imballaggio è adatto per i flussi di riciclo della carta, anche nei paesi con i più elevati requisiti di riciclo.

Pietro Fiorini, direttore vendite divisione imballaggi di Fiorini International, spiega: “Volevamo fornire ai nostri clienti una soluzione cartacea che potesse soddisfare la crescente domanda di sostenibilità da parte degli utenti finali e consentire ai produttori di alimenti di crescere in nuovi mercati. Quindi stavamo cercando un’alternativa alla plastica che avesse un bell’aspetto e fornisse lo stesso livello di protezione ai prodotti. La nostra esclusiva tecnica di sigillatura richiedeva anche un tipo speciale di carta. La carta di Mondi da 110 gsm era la soluzione ottimale per le nostre esigenze. Questa carta di alta qualità si lavora facilmente per diventare un sacchetto per la pasta, e questo è essenziale per l’industria. Grazie alla nostra collaborazione creativa con Mondi, abbiamo il partner perfetto per il nostro sacchetto di pasta. Insieme, stiamo ora cercando di ridefinire gli imballaggi per zucchero e farina”.

Massimiliano Scotta, responsabile dell’area vendite Sud e Americhe di Mondi Specialty Kraft Paper, aggiunge: “EcoSolutions è il nostro approccio incentrato sul cliente per supportare i nostri clienti nel raggiungimento dei loro obiettivi di sostenibilità. Abbiamo lavorato a stretto contatto con Fiorini International per determinare i loro criteri di sostenibilità, imballaggio e riciclabilità. Il nostro team ha testato diversi tipi di carta relativamente a resistenza, allungamento e formatura presso le nostre strutture di ricerca e sviluppo e ha collaborato con partner chiave per ottenere certificazioni per il contatto alimentare che soddisfano tutte le esigenze di confezionamento di Fiorini International. Il risultato è la busta stand-up sostenibile realizzata con carta Advantage Smooth White Strong e dotata di un’ampia finestra in carta trasparente, entrambe completamente riciclabili. Noi di Mondi vogliamo che i nostri prodotti siano sostenibili sin dalla progettazione e riteniamo che questa sia una situazione vantaggiosa per tutti, dal momento che avvantaggia i nostri clienti e l’ambiente”.