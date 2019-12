Fabio Perini Brasile amplia la propria sede e punta ad una crescita del 15% circa nei prossimi 5 anni

Fabio Perini S.p.A. Brasile amplia la propria sede amministrativa di Joinville e il suo complesso produttivo per far fronte alla crescente domanda da parte del mercato Brasiliano e Sudamericano di prodotti in carta tissue e prodotti in carta piegati.

“I mercati brasiliani e sudamericani sono oggi in forte espansione e registrano un maggiore tasso di crescita nel lungo periodo rispetto ai mercati più maturi come quelli europei e americani”, commenta Dineo Eduardo Silverio, Presidente di Fabio Perini Ltda “In Sudamerica, la crescita del mercato di carta tissue è almeno del 3% annuo, si stima una crescita del 15% circa nei prossimi 5 anni”.

Con l’ampliamento dello stabilimento di Joinville entra a far parte anche MTC, leader tecnologico per soluzioni di prodotti tissue piegati, per poter rispondere alla crescente domanda di mercato nel settore del tissue proveniente da tutto il Sudamerica.