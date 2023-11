Per promuovere uno sviluppo sempre più importante del settore della rotocalco, alcune aziende che fanno parte della European Rotogravure Association (ERA) si sono riunite per guidare una nuova iniziativa di condivisione dei dati. Queste aziende associate presenteranno a ERA i dati mensili relativi ai cilindri per rotocalco e goffratura prodotti e fatturati (Europa, Turchia, Russia).

ERA, nel suo impegno nel supportare e migliorare le conoscenze del settore, trasformerà queste cifre in rapporti visivi completi. Grazie a grafici e diagrammi dettagliati, i dati verranno presentati in modo intuitivo e informativo.

Le aziende associate potranno così ricevere preziose informazioni da questi rapporti, che consentiranno loro di comprendere meglio le tendenze del settore, prendere decisioni informate ed elaborare strategie in modo più efficace per il futuro.

Questa iniziativa sottolinea l’impegno di ERA nel promuovere la collaborazione e la trasparenza e fornire risorse preziose ai suoi membri: lavorando insieme sarà possibile portare il settore della rotocalco a livelli ancora più alti.

Le aziende associate a ERA che partecipano sono: 4Packaging, Bak Gravür, Coveris, Constantia Hueck, Huhtamaki, ICR S.p.A., Saueressig, SWG, Janoschka.

Le aziende interessate a partecipare a questa iniziativa potranno contattare Stefani Dhami, segretaria di ERA.