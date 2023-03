ERA e DIPA annunciano una partnership

La European Rotogravure Association (ERA) e la Digital Printing Association (DIPA) hanno siglato una partnership per collaborare sulle tematiche riguardanti la stampa rotocalco e digitale.

Con un accordo firmato, entrambe le associazioni hanno deciso di aumentare il valore della stampa rotocalco e digitale e grazie a questa nuova collaborazione, ERA e DIPA sottolineano come questi due processi di stampa siano strettamente correlati. La partnership tra le due associazioni si baserà sul supporto reciproco in tutte le attività associative, come eventi, seminari e conferenze, diffusione di know-how tecnico e sviluppo tecnologico di applicazioni e mercati.

“Siamo felici per questa nuova partnership poiché darà ai nostri membri l’opportunità di scambiare informazioni ed esperienze con un settore industriale adiacente, sfruttando i servizi resi disponibili da DIPA. Crediamo che le tecnologie di stampa rotocalco e digitale siano da considerarsi in competizione tra loro, ma stiano semplicemente coprendo diverse esigenze di mercato e che siano complementari in molte situazioni, tanto che un numero crescente di stampatori rotocalco sta effettivamente considerando l’investimento in tecnologie digitali per tirature molto brevi e viceversa gli stampatori digitali si stanno rivolgendo alla stampa rotocalco per tirature più lunghe” ha detto Davide Garavaglia, presidente di ERA.