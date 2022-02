Lombardi, il costruttore bresciano di macchine da stampa in banda stretta, inaugura il nuovo anno con un nuovo ed esclusivo format di comunicazione, sulla scia degli eventi proposti a partire dalla primavera del 2020 quando in pieno lockdown, sotto la forte spinta di Nicola Lombardi, ideatore di questi format innovativi ed esclusivi, l’azienda aveva proposto Reboot, una serie di dirette streaming, presentando al mondo l’intera gamma delle proprie soluzioni. Un’idea dalla quale lo scorso anno prese vita “Flexo World” un Virtual Trade Show, questa volta andando a esplorare non solo le tecnologie per finitura, nobilitazione, banda stretta e banda media, ma creando un vero e proprio talk-show con ospiti illustri del mondo industriale, in rappresentanza di aziende partner di Lombardi, da fornitori di materiali agli impianti e attrezzature ausiliarie della macchina da stampa.

Quest’anno, a poche settimane dall’apertura di Labelexpo Europe, Nicola Lombardi e il suo staff hanno messo in pieni una sorta di studio televisivo: non a caso il nuovo format prende il nome di “Lombardi Studios”, che propone delle chiacchierate informali con titolari e manager, ma anche rappresentanti di varie aziende partner di Lombardi, giornalisti,

specialisti della comunicazione, coi quali approfondire le conoscenze delle singole realtà intervistate, analizzare il momento attuale del mercato, discutere del futuro, con la visione sulla prossima Labelexpo, che come sottolinea Nicola Lombardi, “sarà un grande appuntamento, luogo ideale per rilanciare punto di rilancio di un settore estremamente vitale che non sarà possibile mancare in alcun modo. Noi siamo pronti, è due anni che ci teniamo caldi e non vediamo l’ora di vivere quei giorni a Bruxelles con grande

entusiasmo e passione. Nel frattempo scaldiamo i motori con questo format

dei Lombardi Studios che stà avendo un ottimo riscontro”, dice Nicola

Lombardi.

Ospiti della prima puntata Pol Estrada International Business Manager di Tecnocut e Sandra Rojas, Sales and Marketing Manager di Tecnocut

Durante l’intervista, che si è svolta presso la sede di Lombardi, sono stati affrontati molti temi interessanti, come l’importanza di creare sinergie tra aziende e i cambiamenti che il marketing B2B sta vivendo nel settore industriale.

Sia Lombardi che Tecnocut sono aziende a conduzione familiare dove è già entrata una seconda generazione, giovane, forte e desiderosa di portare cambiamenti e innovazioni nel settore. In questo caso parlare di azienda di famiglia non significa solo sottolineare la forza di un cognome, ma anche coinvolgere tutte le persone che compongono la squadra in modo tale che l’unico obiettivo sia il miglioramento continuo.

Pol Estrada, International Business Manager di Tecnocut, parla delle sfide del settore industriale con Nicola Lombardi, Marketing Manager di Lombardi Converting Machinery: “La chiave è essere vicini al cliente come azienda a conduzione familiare e allo stesso tempo lavorare a livello internazionale come un’azienda più grande”.

Le sfide del settore industriale post pandemia

“Siamo convinti che la collaborazione tra le aziende sia sempre stata un fattore chiave, che è diventato ancora più importante dopo la pandemia. Ecco perché cerchiamo sempre partner che condividano la nostra filosofia e diano importanza alle stesse cose. La collaborazione tra aziende è sempre la chiave del successo, ma ancora di più nei momenti difficili. Un altro fattore chiave che farà la differenza in questa era post-covid è il modo in cui comunichiamo, non solo con i nostri clienti, ma anche con i nostri dipendenti e tutte le parti interessate del settore”.

Il marketing nel settore industriale: una nuova era della comunicazione

Il marketing nel settore industriale B2B ha conosciuto molti cambiamenti negli ultimi tempi e non sempre gli è stata data l’importanza che merita. Tecnocut e Lombardi si impegnano a trovare un approccio nuovo e fresco.