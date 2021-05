Flexoworld by Lombardi: 3 giorni di eventi virtuali dedicati al mondo della stampa flexo

A un anno da ‘Reboot’ la prima iniziativa ideata da Nicola Lombardi per riconnettere il mondo della stampa dopo lo scossone causato dal primo lockdown, ecco che il marketing manager dell’azienda lombarda che progetta e costruisce macchine da stampa per etichette e imballaggio flessibile, ha ideato e realizzato, in collaborazione con aziende partner un nuovo format chiamato Flexoworld, un Virtual Trade Show di 3 giorni che andrà on line a partire dal 18 maggio e che in 3 giorni toccherà i tre argomenti cardine dell’azione di Lombardi: finitura/nobilitazione, banda stretta, banda media.

Interviste a esperti del settore flexo, approfondimenti su materiali, sostenibilità, tecnologie ausiliarie presenti sulle macchine, talk show, case-history di successo con la parola direttamente ai clienti e ovviamente dall’Area Demo dello stabilimento di Brescia di Lombardi le demo di stampa live sulle tecnologie di punta presenti in azienda: Digistar, Synchroline, Invicta i1, Invicta i2.

Il programma nel dettaglio

Si parte il 18 maggio alle ore 14 con una demo live sulla Digistar 430 con un focus sul modulo Toro l’unità di stampa a caldo in linea e un approfondimento curato da Luxoro sulle etichette di alta qualità.

A seguire una web conference sui mercati globali, con un focus sul mercato italiano e i trend in generale. Poi sarà il turno di Etic.a l’azienda di Pomezia specializzata nella stampa di etichette e cliente di Lombardi, che sarà protagonista di una case-history di successo. Infine Ilaria Postuti di Upm Raflatac sarà la special guest del talk show dedicato alla sostenibilità.

Il 19 maggio, sempre a partire dalle 14, live demo sulla Synchroline 430 con un focus sull’unità cold-foil e una web conference con Giovanni Perego ed Enrico Gandolfi di Lombardi Converting Machinery.

A seguire una seconda demo live sulla Invicta i1 430, un approfondimento sui trend di mercato a cura di Piotr Wnuk di Labels&Labeling e la case history dell’etichettificio RIBER.

Infine Dario Santilli di Upm Raflatac parlerà di sostenibilità e la giornata si chiuderà con un focus sul mercato turco e il talk show con special guest Federica Draghi di Grafikontrol.

La terza e ultima giornata sarà aperta, sempre dalle ore 14, con una demo live sulla Invicta i1 670 e un focus a cura di Roberto Maiocchi di BST. Nuovamente presenti Giovanni Perego ed Enrico Gandolfi per la parte di web conference e a seguire un focus sul mercato degli Emirati Arabi.

Sarà poi la volta di un approfondimento sul customer care di Lombardi e una demo live sulla Invicta i2 730.

Silvia Caldiroli di Apex International sarà la protagonista del talk show e infine chiuderà l’evento una intervista a Sante Conselvan di I&C/Gama International.

“Questo evento rappresenta un format senza precedenti nella storia dell’azienda, e vista l’emergenza covid abbiamo dovuto fortemente cambiare pelle inventandoci nuovi modi di comunicare. Se con Reboot abbiamo proposto un evento che era quasi una reazione emotiva a ciò che stava accadendo, con Flexoworld invece abbiamo pensato e voluto trasmettere una visione trasparente di quello che è questo mondo e la nostra realtà aziendale in ogni sua sfaccettatura, in collaborazione con aziende leader del nostro settore. Attenzione quindi su tutta la nostra tecnologia ma anche molti focus come per esempio quello sul nostro customer-care che solitamente non vengono mostrati nelle fiere e che in Flexoworld avrà il suo spazio.

Siamo in crescita in tutti gli ambiti, dall’R&D al commerciale agli aspetto legati al marketing e questo ultimo evento è per noi un momento di grande soddisfazione e crescita, in attesa di tornare a una nuova normalità”, commenta entusiasta Nicola Lombardi.