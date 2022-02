DuPont Electronics & Industrial ha comunicato che verrà applicato un aumento del 7% sul prezzo delle lastre della linea Cyrel®, che diventerà effettivo a partire dal 1 Marzo 2022. Nell’ultimo anno, DuPont ha continuato a sostenere un aumento significativo dei costi delle materie prime essenziali per la produzione dei prodotti Cyrel® e i costi di trasporto sono, inoltre, aumentati drasticamente per modalità e tratte di importanza critica. “L’intera organizzazione sta lavorando alacremente per ridurre l’impatto dell’aumento dei costi e continuerà in questa direzione. Tuttavia, questo aumento dei prezzi è necessario a causa delle significanti e prolungate ripercussioni”, spiega Tucker Norton, Global Business Director di DuPont™ Cyrel® Solutions.

“Nonostante le sfide globali nel settore della logistica, il nostro team sta lavorando senza sosta per garantire il mantenimento delle forniture ai clienti ai livelli richiesti. Ancora di più ora nel corso della pandemia proseguiamo nel nostro impegno di soddisfare le esigenze dei nostri clienti di avere prodotti di alta qualità”, aggiunge Tucker.

Il team DuPont di Cyrel® Solutions continua ad impegnarsi affinché i prodotti vengano consegnati in modo puntuale ed efficiente per rispondere alle necessità dei clienti e sta lavorando per garantire performance, qualità ed affidabilità in un momento di profonde pressioni inflazionistiche.