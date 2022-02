SOMA presenta “SOMA Intelligent Service” e “SOMA Care”

Il servizio intelligente completo basato su SOMA S-Cloud fornisce un canale di comunicazione per ricevere una rapida diagnostica della macchina da stampa e risolvere i problemi in remoto: fa parte del nuovo e completo programma di manutenzione SOMA Care

La piattaforma SOMA Intelligent Service basata sul Web è una soluzione cloud completa che fornisce un canale di comunicazione rapido per la risoluzione dei problemi per ogni cliente SOMA. Collegando software e apparecchiature SOMA a SOMA S-Cloud, l’azienda è in grado di sviluppare e utilizzare funzioni intelligenti che aumentano l’efficienza, riducono al minimo gli errori dell’operatore e migliorano la comunicazione.

I dati relativi al servizio vengono inseriti nell’ecosistema SOMA utilizzando SOMA S-Cloud. In caso di un problema specifico della macchina, la richiesta di servizio viene inviata alla squadra di assistenza di SOMA utilizzando SOMA SChat, un tipo di comunicazione chat molto efficiente. La prima risposta viene in genere fornita in tempi brevi, con diagnostica e risoluzione dei problemi in remoto. La successiva comunicazione avviene tramite S-Chat, dopo di che, se necessario saranno inviate le parti di ricambio per guasti importanti, e si valuterà la visita in loco da parte della squadra di assistenza.

SOMA Intelligent Service consente inoltre di condividere una serie di file, immagini e video da qualsiasi dispositivo connesso a SCloud. L’utilizzo di questi media fornisce altri strumenti utili come una S-Chat completa con cronologia delle comunicazioni, video di formazione online e documentazione, retrofit disponibili e altro ancora.

SOMA sta inoltre lanciando SOMA Care, il suo nuovo programma di assistenza progettato per fornire ai clienti una manutenzione completa che fa affidamento su SOMA Intelligent Service per supportare i clienti. Al termine del periodo di garanzia SOMA, un tecnico visiterà il cliente e offrirà una serie di opzioni del pacchetto SOMA Care. Ci sono diversi programmi che offrono un servizio crescente, con diagnostica remota illimitata, visite di manutenzione preventiva incluse e sconti sulle tariffe dei servizi, man mano che i programmi passano dall’argento al platino. Ovviamente resta attivo anche il servizio al bisogno, ma a tariffe base meno convenienti.

“Con l’aiuto di SOMA Intelligent Service, possiamo raccogliere tutte le informazioni rilevanti sulla macchina, come la cronologia delle comunicazioni e avere una visione d’insieme della macchina. Anche se visiteremo sempre un cliente quando necessario, il servizio intelligente SOMA è efficace quanto una squadra di assistenza SOMA in loco 24 ore su 24, 7 giorni su 7. Questo, e i nostri nuovi pacchetti SOMA Care, sono ottimi strumenti per aiutare SOMA a rendere i nostri clienti soddisfatti”, dice Milan Papacek, responsabile del reparto assistenza.