Dow ha annunciato i vincitori dei Packaging Innovation Awards 2021 nel corso di un evento virtuale svoltosi il 31 marzo 2022. Da oltre tre decenni, i Packaging Innovation Awards premiano i migliori progetti di imballaggio in tutto il mondo, offrendo una vetrina delle soluzioni più innovative in base ai criteri di sostenibilità, di sviluppo tecnologico e di una migliore esperienza d’uso.

Il più alto riconoscimento di questa edizione, il Diamond Award, è stato assegnato a O F Packaging e alla sua busta stand-up Brookfarm riciclabile ad alta barriera, che si è dimostrata eccellente rispetto a tutti e tre i criteri di valutazione. OF Packaging ha soddisfatto la difficile richiesta del suo cliente Brookfarm di creare una soluzione di confezionamento ad alta barriera che fosse in grado di proteggere i prodotti a base di muesli e cereali, e di essere anche riciclabile. Il packaging innovativo Roll ‘n’ Recycle® è stato creato in stretta collaborazione con i partner PREP Design e Results Group.

“Il recupero delle confezioni utilizzate può rappresentare una sfida. Gli imballaggi flessibili in genere non sono facilmente riconoscibili dalle macchine per il recupero dei materiali e la raccolta manuale di tali materiali è difficile se non addirittura impraticabile”.

“Ci è voluto molto impegno da parte della nostra squadra e dei nostri partner, e oltre 12 mesi di lavoro e verifiche per concretizzare il progetto di questo nuovo imballaggio. Il riciclo degli imballaggi spesso inizia a casa, quindi la nostra soluzione consente ai consumatori di trasformare l’imballaggio piano vuoto, in 100% di polietilene, in una forma 3D e pronta per il riciclo. È un grande onore ricevere il Diamond Award e siamo molto grati per questo riconoscimento da parte dei professionisti del settore di tutto il mondo”.

Un gruppo di giudici indipendenti provenienti da 7 paesi con oltre 300 anni di esperienza nel settore ha valutato 189 proposte di aziende di tutto il mondo e progetti di confezionamento che vanno dagli imballaggi per alimenti e bevande a prodotti per la cura della casa e perfino elettronici. Oltre al vincitore del Diamond Award, sono stati premiati altri 35 progetti: nove vincitori finalisti Diamond, 13 premi Gold e 13 premi Silver.