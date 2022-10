Per la prima volta Koenig & Bauer ha presentato il Green Dot Award 2022, creato appositamente dall’azienda, in occasione di un evento durante un Executive Summit il 30 settembre a Würzburg. Andres Kull, CEO di Kroonpress a Tartu/Estonia, è il vincitore di quest’anno seguito da Frauke Oeding-Blumenberg, amministratore delegato di oeding printing di Braunschweig, e Fabrice Peltier, esperto di eco-design di imballaggi di Combloux/Francia.

Koenig & Bauer propone un percorso completo di sostenibilità

Come uno dei tre pilastri della strategia aziendale “Exceeding Print”, cioè “molto più che la stampa”, Koenig & Bauer guida la sostenibilità come la sfida del nostro tempo. Uno degli obiettivi della roadmap globale è supportare i clienti nelle loro attività per essere sostenibili. Con il Green Dot Award, Koenig & Bauer vuole premiare un leader visionario con idee eccezionali che ha già dato contributi innovativi alla stampa sostenibile in un modo particolare. Il vincitore del Green Dot riceve 10.000 euro e altri 10.000 euro che vengono devoluti a un progetto di sostenibilità a sua scelta.

Il processo di selezione per il Green Dot Award avviene seguendo varie fasi

A oltre 1.000 persone della rete di vendita e assistenza Koenig & Bauer in tutto il mondo è stato chiesto di presentare esempi di best practice con leader visionari con progetti di sostenibilità innovativa. Un comitato con membri della squadra Corporate Strategy & Development e Corporate Responsibility ha valutato le proposte presentate secondo criteri di grado di innovazione, livello di sostenibilità ed effetto moltiplicatore. Il premio finale è stato determinato sulla base dei primi tre tramite un voto online anonimo da parte dei dirigenti di Koenig & Bauer in tutto il mondo.

Andres Kull, CEO di Kroonpress, Tartu, Estonia

In qualità di stampatore offset leader nei Paesi baltici, Kroonpress ha sviluppato Greenline Print, un’etichetta CO2 per calcolare e classificare le emissioni di gas serra dei prodotti stampati durante il loro ciclo di vita. In qualità di pioniere relativamente ai rapporti di sostenibilità, l’azienda, che ha varie certificazioni, fissa obiettivi annuali di sostenibilità e il 100% della sua elettricità proviene da fonti rinnovabili.

Frauke Oeding-Blumenberg, amministratore delegato oeding print, Braunschweig

oeding print è uno dei fornitori di servizi di stampa più sostenibili in Germania. Utilizza il 100% di elettricità verde e fino al 25% di produzione direttamente in loco per proteggere in modo proattivo l’ambiente e il clima. La tipografia dispone di certificazioni e unisce tecnologia, know-how e materiali ecocompatibili per prodotti stampati sostenibili. La percentuale di carte certificate è aumentata dal 30% nel 2011 a oltre l’80%. Nello stesso periodo, il consumo di energia per tonnellata di carta stampata è stato ridotto del 63%.

Fabrice Peltier, esperto di ecodesign di imballaggi, Combloux, Francia

Il rinomato designer di imballaggi e pioniere dell’eco-design si è impegnato a realizzare imballaggi più responsabili e rispettosi dell’ambiente. In qualità di esperto di design per imballaggi, partecipa a ONUDI (Organizzazione delle Nazioni Unite per lo sviluppo industriale) ed è consulente dei produttori di imballaggi nei paesi in via di sviluppo.