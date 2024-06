Kodak ha terminato drupa annunciando la vendita di 5 macchine da stampa Kodak Prosper Ultra 520 a drupa 2024 a un’azienda del settore offset, già cliente Kodak, da installare in un periodo di tre anni.

Sfruttando appieno la tecnologia inkjet Kodak Ultrastream e gli inchiostri Kodachrome, la macchina da stampa Prosper Ultra 520 offre stampe eccezionali di qualità offset a velocità fino a 152 mpm. Operando alla massima velocità e risoluzione di stampa per tutte le grammature e qualità di carta supportate, Prosper Ultra 520 offre la massima qualità di immagine.

“Siamo lieti di annunciare una lettera di intenti per la rivoluzionaria macchina da stampa Prosper Ultra 520. Con una mentalità aperta alle nuove tecnologie, questa è un’azienda di stampa che trarrà immediatamente vantaggio dai vantaggi applicativi e qualitativi della nostra innovativa macchina da stampa inkjet. Offre agli utenti di tutti i segmenti del mercato della stampa commerciale una soluzione altamente efficiente per la stampa ad alto rendimento ed economicamente vantaggiosa per un’ampia varietà di applicazioni”, ha commentato Jim Continenza, presidente esecutivo e amministratore delegato di Kodak.