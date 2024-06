Il software Smart Editor di Durst si è aggiudicato il premio della European Digital Press Association (EDP) nella categoria impaginazione, progettazione ed editing. L’assegnazione del prestigioso riconoscimento da parte del Comitato Tecnico dell’EDP è stata annunciata in occasione di drupa 2024.

Durst Smart Editor è la soluzione cloud-based che permette di progettare prodotti di stampa personalizzati direttamente all’interno del sistema web-to-print del cliente. Grazie alla facile integrazione tramite plug-in e API, gli utenti possono ottenere esattamente ciò che desiderano, personalizzando i prodotti in tempo reale e visualizzando anteprime realistiche. Gli ordini vengono poi generati come file pronti per la stampa.

“È un onore per noi ricevere questo premio. Rappresenta un ulteriore riconoscimento della qualità delle nostre soluzioni e del costante impegno dei nostri esperti“, ha commentato Serge Clauss, Product Manager di Durst Software & Solutions.

I premi dell’Associazione EDP (European Digital Press) sono dedicati alle migliori innovazioni nel settore della stampa digitale, dell’editoria e del packaging. Fondata nel 2006, l’associazione senza scopo di lucro promuove l’innovazione digitale attraverso i suoi prestigiosi premi.