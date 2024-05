Kodak ha pubblicato il suo rapporto sulla sostenibilità 2023

In Kodak, dare forma a un futuro sostenibile per l’azienda, i suoi clienti e il pianeta. È una priorità assoluta nell’agenda aziendale. Ciò è dimostrato dalla pubblicazione del Rapporto sulla sostenibilità 2023 dell’azienda intitolato “One World, One Kodak”. Il rapporto analizza le attività commerciali globali di Kodak nel 2022 e fino al primo trimestre del 2023 e fornisce una panoramica dei programmi di sostenibilità in atto in tutta l’azienda e in tutto il mondo.

Il rapporto di 40 pagine descrive i progressi di Kodak nelle sue iniziative prioritarie di sostenibilità, in particolare sulla riduzione degli scarti e sull’aumento dell’efficienza energetica, sulla riduzione dei gas serra (GHG) e di altre emissioni, sulla conservazione dell’acqua e sul miglioramento del coinvolgimento dei dipendenti e della comunità. Oltre agli ultimi risultati ottenuti da Kodak in materia di sostenibilità, il rapporto delinea la strategia di sostenibilità dell’azienda e gli obiettivi ambientali e sociali fino al 2025. La pubblicazione sottolinea inoltre come i prodotti e le tecnologie innovative Kodak stiano consentendo ai clienti del settore della stampa a livello mondiale di diventare più sostenibili riducendo i consumi energetici, il consumo di acqua e di prodotti chimici, eliminando gli scarti.

La nuova edizione del rapporto contiene un indice dei contenuti della Global Reporting Initiative (GRI), utilizzato per riferire sulla sostenibilità all’interno di un quadro standardizzato e riconosciuto a livello internazionale. Definito dagli standard GRI, l’indice migliora la trasparenza e la comparabilità del rapporto e mira a fornire ai clienti e ai partner Kodak informazioni rilevanti per le loro iniziative di sostenibilità.

“Il nostro Rapporto sulla sostenibilità 2023 mostra che noi di Kodak continuiamo a intensificare i nostri sforzi per essere custodi responsabili dell’ambiente che lasciamo alla prossima generazione”, ha commentato Jim Continenza, presidente esecutivo e amministratore delegato di Kodak. “Mentre ci muoviamo verso il futuro, continueremo a concentrarci sulla sostenibilità investendo in tecnologie e processi che riducano il nostro impatto ambientale e aiutino i nostri clienti a ridurre il loro”.

Il rapporto completo sulla sostenibilità 2023 di Kodak, “One World, One Kodak”, è disponibile per il download all’indirizzo www.kodak.com/go/sustainability