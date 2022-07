Anche Polyedra sarà tra gli espositori al Gran Galà sardo della Pubblicità Stampata l’8 e il 9 luglio prossimo a Selargius (CA).

L’evento in presenza, organizzato da Atelier della Stampa Milano Academy, darà la possibilità a tutti gli operatori del settore e ai buyer di vedere le ultime novità nell’ambito della comunicazione stampata, che riveste un valore sempre più importante nella promozione dei brand.

Un’occasione imperdibile in cui i visitatori potranno assistere a diversi speech sulla pubblicità stampata con importanti relatori e “toccare con mano” i metodi più efficaci per creare il proprio stile di comunicazione.

Nello stand Polyedra, i partecipanti troveranno sia le carte creative eco-friendly e riciclate che le novità per l’interior decoration, la comunicazione outdoor e il packaging. Oltre a mostrare le ultime novità in fatto di textiles e supporti per la personalizzazione degli ambienti, Polyedra darà vita ad una dimostrazione “live” di wrapping, la tecnica che permette di cambiare il “look” di un automezzo o di un oggetto utilizzando semplicemente una pellicola coprente.

Sarà infatti presente l’installatore ufficiale di Avery Dennison, che si occuperà di mostrare le soluzioni Avery per il car wrapping/personalizzazione di flotte aziendali, decorando un automezzo, una moto e addirittura una tavola da surf e rispondendo alle domande dei clienti. Un’occasione unica per confrontarsi con uno dei più esperti installatori e approfondire una tecnica che permette di apportare modifiche di rilievo senza danneggiare il colore originale dei mezzi, ma anzi protegge e preserva la verniciatura sottostante da graffi e urti.