Da Viscom parte il tour Guandong

“Per noi è stato il Viscom più bello di sempre”, afferma Daniele Faoro, Team Principal di Guandong, motivando il suo entusiasmo. “La soddisfazione è su più fronti: la qualità dei contatti; la posizione strategica del nostro stand, che ha attirato l’attenzione dei visitatori; l’entusiasmo dei nostri distributori; il successo della gamma Mr Magnus, che ha confermato la nostra strategia orientata al piccolo formato avviata diversi anni fa”. Aspettative di gran lunga superate anche per il Presidente Edoardo Elmi: “Mi è sembrato di tornare ai primi anni ‘90, quando il Viscom si teneva ad Assago. Anche allora, in termini numerici, i visitatori erano sicuramente meno, ma tutti molto sul pezzo”.

Alla kermesse milanese, Guandong ha presentato novità corporate e di prodotto con un allestimento di grande impatto. Un intero corner è stato dedicato alla nuova divisione aziendale Mr Magnus, specializzata nella produzione e distribuzione di fogli di alta qualità per stampa laser, offset e serigrafia. “Le origini di Mr Magnus risalgono a 4 anni fa quando abbiamo presentato per la prima volta, sempre a Viscom, questa linea che ai tempi comprendeva solo 4 tipologie di supporti”, racconta Faoro. Oggi, grazie all’intenso lavoro del R&D di Guandong, Mr Magnus comprende 72 differenti items, tanto da essere diventata una vera e propria business unit aziendale. “Con questi prodotti abbiamo voluto anticipare una nuova primavera della stampa di piccolo formato. La nostra visione ha trovato riscontro non solo nell’interesse dei visitatori, ma anche nelle tecnologie di stampa proposte negli stand dei principali vendor”.

La strategia di Guandong, in generale, punta sullo sviluppo di linee di prodotto inedite o sull’evoluzione di prodotti già esistenti, rivisitati in ottica di qualità superiore. Ed è il mercato stesso a confermarlo, attribuendo all’azienda il ruolo di Specialista delle Specialità a livello europeo. Una qualità riconosciuta anche dai produttori presenti in fiera, tanto che i materiali brandizzati Guandong sono stati utilizzati per prove di stampa da ben 14 aziende partner.

Non solo soddisfazione per i feedback raccolti, ma anche entusiasmo condiviso, tanto che proprio il Viscom è stata la scintilla che ha acceso la voglia di organizzare altri momenti di incontro a livello locale. “Da Viscom partirà dunque un tour che ci vedrà a fianco dei nostri distributori in tutta Italia, con date già stabilite per i prossimi due mesi”, spiega Faoro.

Grande attesa anche per l’imminente appuntamento con il mercato europeo che Guandong incontrerà in occasione di FESPA (Hall 5 – Stand 5-K10), dove sarà presente con un allestimento ispirato al tema della “S.O.S.TAINABILITY”. Da tempo, infatti, la produzione di Guandong privilegia lo sviluppo di materiali dall’anima green e alla manifestazione di Amsterdam saranno presentati i risultati concreti di tale costante impegno.