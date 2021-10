Lombardi: prima macchina in UK presso Weber Packaging Solutions

Weber Packaging Solutions ha installato la prima macchina flessografica Lombardi del Regno Unito, optando per una Synchroline 530 a cinque colori completamente servomotorizzata, che incorpora un ribobinatore automatico a torretta Leonardo.

La macchina da stampa è stata installata nello stabilimento di 50.000 metri quadrati di Weber vicino a Edimburgo che impiega più di 70 persone. L’installazione aumenta la capacità e aggiunge valore all’ampio portafoglio di prodotti dell’azienda che comprende etichette stampate di prima qualità, RFID, libretti, etichette no-look, laminati e in rilievo per un’ampia gamma di mercati, dai prodotti farmaceutici, prodotti chimici e alimenti e bevande all’assistenza domiciliare, automobilistica e vendita al dettaglio.

“La nostra strategia è quella di sviluppare e migliorare continuamente la nostra gamma di etichette per i nostri clienti, insieme alla nostra attività di etichettatura e sistemi di codifica. L’investimento nella pressa Lombardi ci fornisce alcune nuove grandi capacità per fornire prodotti e servizi innovativi ai nostri clienti che richiedono oltre 10 milioni di metri di etichette ogni mese”, ha detto Patrick Hughes, amministratore delegato di Weber Packaging Solutions.

La società ha acquistato la macchina da stampa tramite l’agente di Lombardi, Evolve, che ha i diritti esclusivi sulle vendite del produttore nel Regno Unito e in Irlanda.

“L’installazione presso Weber è andata molto bene e siamo lieti di estendere la nostra portata in quello che è un mercato in forte crescita come quello del Regno Unito”, ha commentato soddisfatto Giovanni Perego, global sales director di Lombardi Converting Machinery.

Weber produce etichette personalizzate per un’ampia gamma di settori, nonché sistemi di codifica, marcatura ed etichettatura. Il suo impianto di produzione di etichette nel Regno Unito è uno dei più grandi impianti di conversione di etichette del Gruppo Weber, che opera in tutto il mondo e conta più di 50.000 aziende nel suo portafoglio clienti.