Sfruttando la Gen-AI e la stampa digitale avanzata, sono state create 9000 etichette uniche di Nutella®, spingendo i confini della personalizzazione e dell’espressione artistica grazie alla tecnologia

Bria, la soluzione di IA generativa visiva leader nelle imprese, e HP, leader tecnologico globale e prima azienda di stampa digitale al mondo, sono orgogliose di annunciare la loro collaborazione con Eurostampa per l’ottavo progetto Envelope. Il progetto Envelope è un’iniziativa innovativa in cui le sfide del design creativo vengono affrontate attraverso collaborazioni tra marchi leader, fornitori di tecnologia e studenti delle migliori università per andare oltre i confini del design delle etichette sperimentando tecnologie, materiali e stampa nuovi ed esistenti. Gli studenti hanno sfidato Bria e HP a re-inventare l’iconica etichetta di Nutella® ispirandosi a vari movimenti artistici, tra cui il cubismo, l’impressionismo, la pop art e altri ancora, con l’obiettivo di rendere ogni vasetto un’espressione artistica unica.

Eurostampa, azienda italiana ben nota per le sue etichette di alta qualità per imballaggi di vini, spumanti, liquori, cioccolato, alimenti e cosmetici, collabora da diversi anni con gli studenti dell’Università di Scienze Gastronomiche di Pollenzo e del programma DAAP (Design, Architecture, Art, and Planning) dell’Università di Cincinnati, Ohio. Envelope 8 si è concentrata sullo sfruttamento dell’intelligenza artificiale per creare etichette uniche per Nutella®, superando confini della personalizzazione e dell’espressione artistica attraverso la tecnologia.

In qualità di pioniere dell’IA visiva generativa responsabile, Bria si distingue per l’utilizzo di contenuti su licenza per sperimentare suoi modelli, assicurando una generazione di immagini responsabile con riconoscimento dei diritti d’autore. La piattaforma di Bria eccelle nella produzione di contenuti visivi personalizzati, mantenendo al contempo una rigorosa conformità alle norme sul diritto d’autore e sulla privacy: questo la rende una soluzione ideale per i marchi che cercano soluzioni di design personalizzate e scalabili.

L’integrazione della piattaforma Bria con la tecnologia “HP Spark” di HP SmartStream Designer ha permesso di creare 9.000 etichette Nutella® uniche. Questo risultato dimostra il potenziale dell’AI nel trasformare il settore della stampa di dati variabili. HP SmartStream Designer, un componente del PrintOS Creativity Power Pack, offre funzionalità all’avanguardia per la stampa di dati variabili. Il software consente ai progettisti di creare un numero illimitato di varianti di design di imbalaggi e di utilizzare “HP Spark” per la generazione automatizzata di design guidati dall’intelligenza artificiale, il tutto mantenendo una qualità costante nelle tirature personalizzate su larga scala.

Il progetto Envelope 8 ha evidenziato queste capacità combinando perfettamente i disegni generati dall’AI con le macchine da stampa digitali HP Indigo di Eurostampa, dimostrando la sofisticata integrazione dell’AI creativa e della tecnologia di stampa avanzata.

“Questa collaborazione rappresenta un significativo passo avanti nel modo in cui i marchi leader possono utilizzare efficacemente l’intelligenza artificiale generativa visiva senza rischi, dando al contempo priorità alla creatività e alla personalizzazione, garantendo prevedibilità e controllabilità del risultato”, ha affermato Yair Adato, co-fondatore e CEO di Bria. “Unendo con successo le applicazioni di intelligenza artificiale generativa visiva con le capacità produttive della stampa industriale, il progetto stabilisce un nuovo standard sia per l’imballaggio di prodotti personalizzati sia per l’uso commerciale dell’intelligenza artificiale generativa visiva nel suo complesso”.

“Questa bozza progettuale per Nutella® esemplifica il potenziale trasformativo della combinazione dell’intelligenza artificiale generativa con la competenza nella progettazione e la tecnologia di stampa digitale”, ha affermato Joan Perez-Pericot, VP e Global Head of Software & Solutions di HP Industrial Print. “Il progetto dimostra come l’innovazione collaborativa possa rivoluzionare gli imballagi personalizzati, creando esperienze uniche per i consumatori mantenendo la coerenza del marchio”.

“In Eurostampa, ci impegniamo a promuovere l’innovazione e la creatività attraverso le nostre partnership. Coinvolgendo gli studenti in progetti concreti, stiamo promuovendo la progettazione delle etichette e offrendo preziose opportunità formative per garantire che le nostre etichette soddisfino le aspettative dei consumatori della Generazione Z”, afferma Riccardo Sauvaigne, Direttore Marketing e Innovazione di Eurostampa.