Il Gruppo Gerosa, realtà italiana fondata nel 1935 a Inverigo (CO), è leader internazionale nel settore del packaging flessibile e delle etichette, con 5 siti di trasformazione europei, 4 sedi commerciali in Francia e Germania e più di 800 dipendenti.

Nel corso del 2024 il Gruppo Gerosa ha commissionato a Bimec quattro nuove taglierine ribobinatrici di tipo frontale TF60, destinate sia all’headquarter che agli altri siti produttivi. Il Gruppo ha rinnovato la fiducia in Bimec, in quanto queste quattro taglierine vanno ad aggiungersi alle prime due acquistate nel 2021 e destinate a materiali trasformati e stampati sia in rotocalco che in flessografia.

Nel 2024 il Gruppo Gerosa ha richiesto l’assistenza di Bimec poiché necessitava di incrementare la produttività dei propri reparti di taglio con un impianto compatto e ad alta efficienza.

La taglierina ribobinatrice bialbero di tipo frontale TF60 ha risposto a entrambe le necessità in quanto, grazie al suo design innovativo con svolgimento e avvolgimento sullo stesso lato, si contraddistingue per l’ergonomia e le alte prestazioni, che consentono di ridurre i tempi di avviamento e velocizzare i cambi lavoro tra un ciclo e l’altro. Questo è possibile anche grazie ai sistemi di posizionamento automatici dei portacoltelli e dei controcoltelli e del proiettore laser per il posizionamento delle anime.

L’impianto fornito garantisce un utilizzo semplice e intuitivo da parte dell’operatore e nel corso del 2024 è stato oggetto di un importante upgrade, presentato durante la fiera Drupa di Düsseldorf: ora è in grado di processare bobine fino ad un metro di diametro in svolgimento.

Oltre a questo, scegliere Bimec e lo stesso modello di taglierina per i tre stabilimenti ha portato a un ulteriore vantaggio, dando un valor aggiunto non solo nella standardizzazione degli impianti destinati ai reparti di taglio ma anche nella semplificazione della gestione dei ricambi, che ora diventa più semplice e rapida.

I quattro impianti sono stati installati con successo tra la fine del 2024 e inizio gennaio 2025 e operano a ciclo continuo con grande soddisfazione del cliente.

“Ottimizzare il ciclo di lavoro dei nostri clienti e incrementare la loro produttività è la nostra priorità. Farlo per una realtà importante come il Gruppo Gerosa ci rende ancora più soddisfatti” dichiara l’Ing. Bottoli, direttore generale di Bimec.