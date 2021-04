Guandong agevola il dialogo fra stampatori e clienti finali coi suoi “sample applicativi”

Guandong, nota nel mercato europeo come Specialista delle Specialità, è sempre più orientata a una comunicazione a 360° verso tutti gli attori della filiera, sia della comunicazione visiva, sia dell’interior decoration. “Da tempo i nostri interlocutori non sono più solo agenti, rivenditori e stampatori, ma ci rivolgiamo anche ad architetti, designer, retailer, cioè a coloro che per i nostri prodotti possono essere considerati influencer e utilizzatori finali”, spiega Daniele Faoro, Team Principal di Guandong. Tanti gli strumenti inediti messi a punto da Guandong in questi mesi per favorire la collaborazione operativa e il dialogo tra stampatori e clienti finali, a partire dal nuovo catalogo digitale interattivo MM21 Collection che, in 5 lingue, presenta la vasta gamma di prodotti e soluzioni in costante ampliamento firmata Guandong. E ancora, la nuova App con la sua vastissima gallery di immagini e video che illustrano le innumerevoli applicazioni dei materiali Guandong in modo esternamente intuitivo e sempre a portata di smartphone.

Oggi Guandong fa ancora un passo avanti, sempre al fianco degli stampatori. Alla versatilità di questi tools digitali, gli Specialisti delle Specialità abbinano ora un’ulteriore novità destinata a rivoluzionare il concetto dei tradizionali campionari. I nuovi sample applicativi sono un’idea semplice ma al tempo stesso rivoluzionaria che si traduce in un valido strumento di marketing al servizio degli stampatori. Una modalità inedita per rivolgersi ai clienti, spesso alla ricerca di idee e soluzioni innovative, con un linguaggio più immediato e di impatto, facendo toccare con mano le effettive possibilità applicative dei diversi materiali. Un mezzo certamente più empatico che stimola la creatività dei clienti, al quale Guandong continua ad affiancare i classici campionari forniti agli stampatori da cui trarre informazioni puntuali su finiture, spessori, grammature e prestazioni tecniche dei singoli supporti.

Il nuovo progetto “Sample Kit” nasce dalla domanda: per comprendere le potenzialità di un materiale o di un supporto cosa c’è di meglio che vederlo all’opera nell’applicazione per la quale è stato progettato? “Da qui l’idea di affiancare i classici campionari che forniamo ai nostri clienti con un Sample Kit di vere e proprie applicazioni realizzate con i nostri materiali”, afferma Faoro. Ecco allora, solo per fare alcuni esempi, la segnaletica floor graphic che indica la reception degli hotel realizzata con Mr Magnus, la famiglia di proposte accomunate da un plus unico: la possibilità di essere stampate con 12 diverse tecnologie di stampa, a cui si aggiunge l’estrema semplicità di utilizzo e applicazione. Il kit messo a punto da Guandong comprende anche tastiere a membrana e simpatici eye test per bambini stampati su fogli di Vinyljet PVC Backlit 320, il supporto 100% riciclato e riciclabile disponibile nelle versioni anche per realizzare roll up, display e packaging. Altra applicazione, il menù antimacchia, igienizzabile, lavabile e riposizionabile, realizzato su Mr Magnus Poliestere per stampa fronte/retro in toner/laser e offset e gli adesivi attacca e stacca per vetrine e finestrini di automobili prodotti con Wally Clear PET. Dedicati al mondo auto anche i samples che riproducono le tipiche scritte dei taxi, realizzati con NANO-TACar, il poliestere sviluppato dal reparto R&D Guandong appositamente per il settore della decodinamica e dell’automotive. Trattato con adesivo a ventosa in nanotecnologia, questo innovativo supporto è applicabile a qualunque tipo di carrozzeria in lamiera, alluminio, resina o plastiche, e assicura perfetta tenuta ad alte velocità oltre i 130 km/h.