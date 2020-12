Guandong presenta la Collection MM21

Guandong anticipa i tempi e guarda al futuro presentando in anteprima assoluta il nuovo catalogo Collection MM21, per la prima volta in versione digitale interattiva disponibile in 5 lingue differenti: italiano, inglese, francese, tedesco e spagnolo. Una novità con la quale gli Specialisti delle Specialità di Guandong puntano ad essere ancora più vicini ai propri clienti in ogni parte d’Europa.

“Qualità, visione futura, sostenibilità e collaborazione: sono questi i valori che ogni giorno alimentano la nostra attività e che abbiamo voluto trasferire nel nuovo catalogo”, spiega Daniele Faoro, Team Principal di Guandong. Al suo interno non solo la vasta gamma di prodotti e soluzioni in costante ampliamento che caratterizza l’offerta Guandong, ma anche tante novità inedite in termini di servizi che testimoniano l’attenzione al cliente e la forte spinta innovativa dell’azienda.

Come G5 Factory, l’esclusivo servizio on demand che permette di customizzare qualsiasi supporto della gamma Guandong rendendolo realmente su misura. In particolare, la proposta di G5 Factory comprende interventi quali personalizzazione, mezzo taglio, fustellatura, adesivizzazione e assemblaggio, realizzati rigorosamente Made in Italy.

Al fianco di G5 Factory, anche le Soluzioni finanziare che Guandong ha studiato per venire incontro alle esigenze economiche dei clienti si evolvono. Tra cui la Trust Card, una vera e propria carta prepagata del valore di 500, 1.000 o 2.000 € che, a seconda del taglio e del metodo di pagamento, permette di usufruire di vantaggi quali sconti e spedizioni dirette gratuite.

“Il futuro è un’attitudine: alcuni vedono solo quello che c’è, noi quello che ci sarà”, afferma Nicola Landoni, Area Manger Italia di Guandong, introducendo alcuni dei nuovi prodotti racchiusi nella Collection MM21. Supporti e materiali ad alto tasso di innovazione per la comunicazione visiva, l’interior decoration e l’in-store promotion, come le soluzioni della vasta gamma Mr Magnus. Un’intera famiglia di proposte speciali che vanno dal magnetico alla ferrite, dai film in poliestere con Scarico d’Aria® al tessuto antiscivolo in materiale riciclato e riciclabile per pavimenti delicati, accomunate da un plus unico: la possibilità di essere stampate con 12 diverse tecnologie di stampa, a cui si aggiunge l’estrema semplicità di utilizzo e applicazione. “Non è un caso che Mr Magnus venga ormai sempre più spesso riconosciuto come un vero e proprio brand, quasi un’azienda nell’azienda, in grado di offrire inedite opportunità di business attraverso lo sviluppo di nuovi mercati”, commenta Damiano Merlo, Business Manager Smart AD & Industry Division di Guandong.

Tra le new entry del catalogo Guandong anche l’inedito NANO-TACar, il poliestere trattato con adesivo a ventosa realizzato in nanotecnologia stampabile con tecnologia digitale, laser e offset, sviluppato dal reparto R&D interno per il settore della decodinamica e dell’automotive. Estremamente semplice da applicare e rimuovere, NANO-TACar assicura perfetta tenuta ad alte velocità fino a 130 km/h su lamiera, alluminio, resina e plastiche apolari. Lavabile e riposizionabile, non lascia residui, non intacca la carrozzeria ed è riciclabile, in quanto può essere smaltito come plastica ed è assimilabile al rifiuto solido urbano.

Novità anche per un grande classico della comunicazione visiva come il Backlit film, che Guandong propone ora in un inedito formato in fogli A3+, ideale per applicazioni retroilluminate, dedicate al mondo retail e per stampe bifacciali realizzate con due film in poliestere per il mondo del packaging, del garden e dell’etichettatura. Tutti questi nuovi supporti sono stampabili con qualsiasi tecnologia laser/toner con la garanzia di colori brillanti e accattivanti. Come i prodotti REvita e VinylJet, inoltre, fanno parte delle soluzioni green degli Specialisti delle Specialità, soddisfacendo così anche le esigenze dei brand più attenti al tema dell’ecosostenibilità.