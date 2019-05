La nuova gamma Guandgong per lo Store-Wrapping

La rivoluzione annunciata con la presentazione in anteprima a Fespa della nuova Digital Collection ha preso vita allo stand Guandong: uno spazio ricco di immagini e grafiche colorate, ma soprattutto di applicazioni e allestimenti realizzati utilizzando i supporti del nuovo Catalogo messo a punto per lo Store – Wrapping. Materiali stampabili con tutte le tecnologie, comprese stampa laser e digital offset, frutto di un lungo percorso di ricerca di mercato e di prodotto. “La nostra offerta nasce dall’interpretazione delle esigenze latenti”, racconta Fabio Elmi, Marketing Director Guandong. “I confronti con i clienti che ci hanno fatto visita e con i rivenditori europei che sono venuti a proporsi per entrare a far parte del nostro network confermano l’esclusività e l’innovazione delle nostre proposte”.

Particolare interesse, e non poteva che essere così, ha suscitato il nuovo Wally Nano-Dots, presentato nell’inedita formulazione auto-aggrappante. Una soluzione che rimuove definitivamente il timore della colla nell’impiego di classici prespaziati. “Utilizzatissimi, certo, da decenni, ma con tutti i limiti intrinsechi quali i tempi brevi richiesti per la rimozione dell’application tape, la difficoltà nell’azzeccare al primo colpo il posizionamento corretto e il timore insidioso di ritrovarsi la superficie intaccata da colla indelebile”, spiega Edoardo Elmi, Presidente Guandong e tra i più grandi esperti europei di supporti per la visualcom. “La nanotecnologia applicata a questa pellicola permette di ottenere un risultato davvero singolare. Tra i vantaggi indiscutibili, la totale assenza di bolle d’aria e di colla e la compatibilità con un ampissimo range di superfici, dal vetro al metallo, dai mobili a muri e pareti”. Un prodotto pionieristico che, utilizzando la tecnologia delle ventose siliconiche (Nano-Dots), può essere riposizionato innumerevoli volte senza residui. “La rivoluzione sta anche nel fatto che questa tecnologia rende l’applicazione estremamente facile e quindi praticabile direttamente dal personale dello store, senza richiedere l’intervento di professionisti”, aggiunge E. Elmi.

Simili vantaggi ma utilizzi diversi per le illimitate combinazioni di prodotti Magnet & Ferro, che consentono l’applicazione in sovrapposizione (overlapping) come illustrato durante le dimostrazioni live allo stand Guandong. Uno story-telling materico che ha preso vita anche nelle aree dedicate agli altri gioielli del nuovo Catalogo come il nuovo One Way Vision in Polyestere (OWV-PET), prodotto superstabilizzato per la decorazione delle vetrine dall’interno, il Texon backlit retroilluminabile, i fogli della linea Mr. Magnus utilizzati allo stand per produrre, con stampanti laser/toner e desktop UV, gadgettistica per i visitatori e Mr. Bordon, la nuovissima linea di lavagne riscrivibili reinterpretate in chiave moderna e professionale. La vocazione di Guandong è dunque mettere a punto materiali pionieristici per l’in-store advertising e l’interior decoration, portando il verbo a nuovi target come progettisti, allestitori, architetti e designer. “Partendo dal Large Format Printing abbiamo notevolmente ampliato i nostri orizzonti con soluzioni ideali per il mondo dell’industria e della smart decoration”, aggiunge Fabio Elmi. “I punti vendita e i luoghi di attrazione sono in continua evoluzione e richiedono ciclicamente tempestivi cambi di look per attrarre l’attenzione del pubblico”. Un mercato che indiscutibilmente rappresenta l’apoteosi espressiva della stampa digitale potenziata dall’utilizzo dei materiali avveniristici proposti da Guandong.