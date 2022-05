Graphicmasters entra nel packaging con Heidelberg  

Graphicmasters opera nel settore della stampa di elevata qualità dal 1990, offrendo ai propri clienti un’ampia gamma di servizi e prodotti grazie a know-how e tecnologia Heidelberg; l’azienda vanta infatti il certificato “technology by Heidelberg” che gli ha permesso di evolversi tecnologicamente e qualitativamente.

L’ultimo investimento riguarda il settore cartotecnico dove Graphicmasters si sta espandendo in maniera significativa, grazie all’arrivo di una fustellatrice Easymatrix 106 CS di MK-Heidelberg, che permetterà all’azienda di compiere un salto di qualità significativo, realizzando internamente astucci e scatole per il mercato cartotecnico.

La facilità di utilizzo e la rapidità di avviamento, sono le peculiarità principali della Easymatrix 106 CS, dotata di fustellatura ed estrazione dei rifili su un formato 75 x 106 cm. Questa tecnologia molto stabile ed affidabile, può lavorare carta, cartoncino teso che ondulato fino a 4 mm.

La macchina, molto sicura nell’operatività, è l’unica fustellatrice nel mercato italiano che ha la doppia certificazione CE e GS e si abbina con i prodotti che Graphicmasters realizza.

Inoltre, in collaborazione con laboratori di analisi certificati, Graphicmasters ha studiato e brevettato un sistema di stampa antibatterica e antifungina, Happy Touch, che garantisce massima sicurezza e salubrità agli stampati creando una barriera protettiva ad ampio spettro inospitale per batteri, particelle infettive e spore, con risultati ampiamente al di sotto del valore medio di 30 ufc/g (Unità Formanti Colonie per gr.).