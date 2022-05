“Siamo lieti di comunicare che molti dei nostri partner di distribuzione hanno installato tavoli da taglio Kongsberg e i rispettivi utensili nei loro demo center presenti nell’area EMEA”, annuncia Stuart Fox, Presidente di Kongsberg PCS. “Le soluzioni di taglio digitale Kongsberg sono rinomate per essere le più efficaci e affidabili per i mercati degli imballaggi, delle insegne e degli espositori a livello mondiale. Vogliamo che i clienti possano toccare con mano la potenza e le prestazioni della nostra linea senza le spese, la scomodità e l’impatto ambientale associati a lunghe trasferte in ogni parte del mondo”.

La gamma di sistemi di taglio, utensili, software e soluzioni di automazione a marchio Kongsberg verrà ora presentata e dimostrata presso Dynagraph a Dubai (Emirati Arabi Uniti), KTA a Helsinki (Finlandia), Lexplast a Tallinn (Estonia), Lidya Group a Istanbul (Turchia), Getter Group a Tel Aviv (Israele) e in due demo center Graphix Supply World a Città del Capo e Johannesburg, in Sudafrica.

Questa strategia aziendale rientra nel programma di Kongsberg PCS finalizzato a fornire migliori servizi alla clientela e un’assistenza più localizzata ove possibile. Si tratta di un investimento molto importante alla luce della recente pandemia globale e della costante riduzione delle trasferte di lavoro in ogni parte del mondo.

Judd Perring, Territory Sales Manager di Kongsberg PCS per l’area EMEA, spiega che la possibilità di sperimentare la potenza e le prestazioni delle soluzioni di taglio digitale ha rappresentato un fattore chiave per numerose aziende, considerati i recenti problemi di natura economica e ambientale. “Tutti abbiamo vissuto in prima persona l’enorme impatto del Covid sulle attività aziendali e sugli spostamenti per lavoro”, osserva Perring. “È del tutto probabile che l’adattamento del settore a queste nuove condizioni influenzerà e trasformerà le metodologie lavorative per molti anni in futuro.

Kongsberg PCS e i propri partner hanno quindi voluto offrire strutture locali adibite alla dimostrazione delle soluzioni nell’area EMEA, e sono stati aperti diversi nuovi demo center che si aggiungono a quelli già esistenti in Regno Unito, Irlanda, Polonia, Spagna, Danimarca, Italia e, ovviamente, alla sede centrale di Kongsberg a Gand, in Belgio.

Unendo tecnologia e creatività, Kongsberg PCS favorisce l’innovazione e consente ai clienti di produrre in modo più veloce, più sicuro e più efficiente, senza porre limiti all’immaginazione. Siamo lieti di annunciare l’inaugurazione di queste nuove strutture, grazie alle quali sempre più aziende potranno scoprire la potenza e la precisione delle soluzioni Kongsberg”, conclude Perring.