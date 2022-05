Taghleef: ecco l’estensione della linea di prodotti Titanium™

Taghleef Industries annuncia l’ampliamento della linea di prodotti Titanium™, per applicazioni di In Mould Labels, con altri due film metallizzati.

Sin dal suo lancio, avvenuto nel 2015, il film LTZ è stato promosso con il brand Titanium™. LTZ è un particolare film multistrato caratterizzato da una esclusiva finitura argentata che conferisce una brillantezza “a specchio” o un effetto opaco “canna di fucile” al contenitore etichettato. Il punto di forza di Titanium™ LTZ risiede nella sua componente metallica protetta all’interno della sua struttura che esclude, di conseguenza, la possibilità di graffi e migliora l’adesione dell’inchiostro.

L’estensione della linea di prodotti Titanium™ è guidata dall’obiettivo di Taghleef di offrire una più ampia selezione di film metallizzati per etichette in mold, utilizzati per differenziare i prodotti sullo scaffale grazie ad una finitura brillante di alta qualità.

Il nuovo portafoglio Titanium™ includerà i seguenti film metallizzati per etichette in mold:

– LTZ – adatto al posizionamento tramite static charging e vacuum placement

– LHZ – adatto al posizionamento tramite static charging

– LIZ – adatto al posizionamento tramite static charging

Queste soluzioni fungono da perfette etichette metallizzate su contenitori in PP e rappresentano quindi anche un’alternativa ai contenitori in alluminio.

Le applicazioni più adatte per i film Titanium™ includono contenitori di piccole, medie e grandi dimensioni, utilizzati per applicazioni industriali (ad es. vernici e rivestimenti), prodotti nutraceutici (ad es. integratori sportivi), prodotti alimentari di alta gamma e molti altri ancora.