Durst Group ha recentemente organizzato l’esclusivo evento Durst Beyond per presentare le più recenti innovazioni tecnologiche messe a punto dall’R&D interno e ispirare l’industria del printing. L’appuntamento, tenutosi presso l’headquarter di Bressanone, ha visto la partecipazione di leader del settore, clienti e partner provenienti da tutto il mondo.

Oltre alle dimostrazioni live di prodotti e tecnologie, il programma di Durst Beyond ha dato spazio a interessanti interventi da parte di esperti su argomenti chiave quali la sostenibilità e il futuro della stampa digitale. Ai partecipanti, inoltre, è stata offerta la possibilità di fare networking, confrontandosi e condividendo idee con altri professionisti del settore. Ciò ha resto l’evento una preziosa opportunità di formazione e collaborazione.

Il momento clou è stata la presentazione in anteprima assoluta di Durst Hawk Eye, l’esclusiva tecnologia che utilizza sistemi di visione con telecamera progettata per automatizzare il processo di stampa, riducendo in modo significativo gli sprechi e migliorando complessivamente la qualità. Un’innovazione che è stata accolta con entusiasmo dai partecipanti di Durst Beyond, che ne hanno riconosciuto il potenziale rivoluzionario per il settore della stampa digitale.

“Durst Hawk Eye rappresenta una vera e propria rivoluzione per l’industria del printing“, ha dichiarato Martin Leitner, Product Manager di Durst Group. “Questa tecnologia aumenterà significativamente la produttività e l’efficienza, ma soprattutto ridurrà gli sprechi e il carbon footprint dei nostri clienti. Siamo entusiasti di presentare questa soluzione innovativa al mercato e nei prossimi mesi avremo l’occasione di fornire informazioni più approfondite“.

Altro momento chiave dell’evento, l’intervento di Pierluigi Collina, uno degli arbitri di calcio più conosciuti e apprezzati di tutti i tempi a livello internazionale. Collina ha condiviso le sue esperienze sul campo e ha sottolineato l’importanza del lavoro di squadra, della comunicazione e della dedizione per raggiungere il successo. Le sue parole ispiratrici hanno coinvolto il pubblico, evidenziando l’importanza di questi valori anche nel settore della stampa.

“Durst Beyond è stato un grande successo e ringraziamo tutti coloro che hanno partecipato“, ha dichiarato Thomas Macina, Global Sales Manager di Durst. “Da sempre Durst si impegna nello sviluppo di tecnologie innovative, con l’obiettivo di superare costantemente i limiti di ciò che è possibile fare con la stampa digitale. Eventi come questo ci permettono di condividere le nostre ultime novità, confrontandoci direttamente con clienti e partner in uno scambio costruttivo. Non vediamo l’ora di continuare a contribuire all’evoluzione del settore“.