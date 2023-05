Parte il conto alla rovescia per l’European Carton Excellence Award

È partito il conto alla rovescia per le iscrizioni all’European Carton Excellence Award (ECEA), il premio europeo più prestigioso e rispettato dell’industria, giunto alla sua 27a edizione.

Il riconoscimento promosso da Pro Carton e dall’ECMA, l’Associazione Europea dei Produttori di Astucci in Cartoncino, premia e sfida i partner dell’intera filiera a esibire i loro design di imballaggio più innovativi realizzati in cartone. Tutti gli interessati hanno tempo fino al 26 maggio 2023 per inviare i loro design, non è prevista alcuna proroga della scadenza.

I vincitori saranno annunciati durante la cerimonia di premiazione ufficiale che si terrà giovedì 21 settembre 2023 a Siviglia, in Spagna, alla presenza dell’intera catena produttiva.

Il premio è suddiviso in quattro categorie:

1. Packaging generale –Fibra vergine

2. Packaging generale –Fibra riciclata

3. Packaging per alimenti e bevande –Fibra vergine

4. Packaging per alimenti e bevande –Fibra riciclata

Tutti i progetti presentati parteciperanno automaticamente al premio “Carton of the Year”, mentre i candidati potranno scegliere di prendere parte anche al “Sustainability Award” e/o all’“Innovation Award”. Il pubblico avrà l’opportunità di votare la soluzione di imballaggio preferita, decretando così il vincitore del “Public Award” e verranno, inoltre, conferiti il “Platinum Award” e il “Gold Award” per ciascuna categoria.

I vincitori saranno selezionati da una prestigiosa giuria di esperti del packaging, che rivestono diverse cariche all’interno della catena del valore del cartone. Per citarne alcuni: Saatkar Gidda, consulente e presidente della giuria, Susanna Lippitsch, famosa designer di imballaggi e Sanjeev Das, Global Packaging Director di Unilever. I membri della giuria valuteranno ciascuna proposta secondo vari criteri, tra cui il design grafico e strutturale, le tecniche di produzione, l’efficienza in termini di costi, l’aspetto ecologico, l’innovazione e la convenienza.

Nel 2022, l’ambito riconoscimento “Carton of the Year” è stato assegnato a Rutgers Printing & Packaging Solutions (convertitore di cartoncino) e a Stora Enso (produttore di cartoncino) per la confezione di pomodori snack. È stato descritto come un “capolavoro di design elementare e sostenibile, con un perfetto equilibrio tra la massimizzazione della visibilità del prodotto e il mantenimento della rigidità”.

La scatola pieghevole è realizzata in fibra vergine rinnovabile e sicura per gli alimenti, e vanta un meccanismo di bloccaggio straordinario che ha particolarmente impressionato la giuria. Tra i vincitori delle scorse edizioni ci sono anche Durero Packaging (designer strutturale) e Holmen Iggesund (produttore di cartoncino) che hanno vinto il titolo nel 2021 con Bodegas Balsamic, mentre il premio del 2020 è stato assegnato a Van Genechten Packaging (convertitore di cartoncino) e Stora Enso (produttore di cartoncino) per la confezione regalo Roku Gin.

Winfried Muehling, Direttore Marketing e Comunicazione di Pro Carton, ha commentato: “Ogni anno, la qualità delle opere candidate agli European Carton Excellence Awards è eccezionalmente elevata. I premi riconoscono la bellezza del cartone, non solo nella sua forma visiva, che vanta un alto valore estetico, ma anche per i suoi benefici funzionali. Sta diventando rapidamente il materiale di packaging preferito dai brand alla ricerca di un’alternativa rinnovabile, riciclabile e sostenibile. Sin dal suo lancio nel 1997, il premio è diventato un evento imperdibile e un momento di incontro tra professionisti del packaging. Non vediamo l’ora di vedere le proposte di quest’anno e di celebrare i vincitori a settembre a Siviglia, in Spagna”.

Per saperne di più sull’edizione dello European Carton Excellence Award di quest’anno e per conoscere i dettagli per l’iscrizione clicca qui.