Gli imballaggi in carta stanno diventando sempre più popolari nel settore alimentare grazie alla loro buona riciclabilità. Anche gli stampatori offset a bobina possono ora beneficiare di questa crescente richiesta, a seguito del lancio da parte di hubergroup Print Solutions delle prime serie di inchiostri coldset e heatset per imballaggi alimenti. Mentre gli stampatori possono così usufruire di un ulteriore diversificazione di prodotto, l’industria alimentare ha una nuova opportunità di progettare imballaggi di carta sostenibili in modo colorato e creativo. Le serie di inchiostri privi di oli minerali e a bassa migrazione MGA FOOD NEWS e MGA EVOLUTION sono inizialmente disponibili in Europa e in Asia.

Finora gli inchiostri offset a bassa migrazione potevano essere utilizzati solo nella stampa offset a foglio. Il nuovo pacchetto prodotti sviluppato da hubergroup ha aperto la strada a questa innovazione nella stampa roto-offset.

“Con l’aiuto di un legante speciale e l’attenta selezione di materie prime e metodi di produzione, siamo riusciti a sviluppare i primi inchiostri offset a bobina a bassa migrazione e a basso odore. Poiché la sicurezza e la sostenibilità sono le nostre massime priorità, abbiamo lavorato a stretto contatto con i nostri esperti di offset a foglio che da anni sviluppano inchiostri per imballaggi alimentari” spiega Thomas Stumpf, direttore Weboffset di hubergroup. Oltre a un accurato lavoro di laboratorio, hubergroup ha condotto test pratici approfonditi in collaborazione con noti proprietari di marchi, stampatori e il produttore di carta speciale DREWSEN.

Con questi nuovi inchiostri di stampa, è possibile per la prima volta produrre imballaggi di carta conformi alle normative per imballi alimentari in grandi quantità utilizzando la stampa in roto-offset. I produttori di alimenti possono quindi rendere le loro confezioni più colorate, raffigurandovi i loro prodotti fedeli alla natura. I design che cambiano a seconda della stagione o della regione sono possibili e convenienti anche in piccole quantità, consentendo ai rivenditori, grandi e piccoli, di diventare ancora più creativi con le loro confezioni.

Sia la serie MGA FOOD NEWS coldset che la serie MGA EVOLUTION heatset sono ideali per il confezionamento di prodotti da forno, fast food come hamburger o wrap e prodotti del banco gastronomia, ma anche per tutti gli altri imballaggi in carta del settore alimentare. Gli Stampatori possono utilizzare la nuova serie di inchiostri su tutte le macchine coldset o heatset disponibili in commercio e possono essere supportati dal team di assistenza hubergroup durante l’installazione.