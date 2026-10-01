Lo stampatore trevigiano Grafiche Antiga specializzato in prodotti editoriali, pubblicitari e packaging di alta gamma ha scelto la tecnologia Rapida per affrontare un mercato caratterizzato da tirature più contenute, maggiore frequenza delle commesse e tempi di consegna sempre più stretti.

Per uno stampatore che lavora prevalentemente nei segmenti premium, la qualità non è l’unico parametro sul quale misurare l’efficienza produttiva. Oggi contano sempre più anche la capacità di gestire tirature più brevi, cambi lavoro frequenti, commesse complesse e consegne ravvicinate. È in questo scenario che Grafiche Antiga, azienda familiare con sede a Crocetta del Montello, in provincia di Treviso, ha impostato negli ultimi anni un importante percorso di modernizzazione del proprio reparto stampa, puntando in particolare sull’automazione.

Fondata nel 1968 da Silvio Antiga, l’azienda è passata da una dimensione artigianale a una realtà industriale con una forte vocazione internazionale. Oggi Grafiche Antiga conta oltre 200 dipendenti, organizzati su tre turni, e sviluppa un fatturato annuo di circa 44 milioni di euro, servendo clienti dei settori moda, lusso, design e packaging, oltre al mercato editoriale e pubblicitario.

La trasformazione del mercato, con una progressiva riduzione delle tirature medie accompagnata da una maggiore frequenza degli ordini, ha reso necessario ripensare anche il modello produttivo. Per Grafiche Antiga la risposta è stata investire in tecnologie capaci di ridurre i tempi improduttivi senza compromettere gli standard qualitativi richiesti dai clienti.

Quattro Rapida per una produzione sempre più flessibile

Il percorso è iniziato nel 2021, quando l’azienda ha deciso di investire per la prima volta nella tecnologia offset a foglio di Koenig & Bauer. La scelta è ricaduta sulla piattaforma Rapida 106, apprezzata per la combinazione tra versatilità, automazione e qualità di stampa.

Il primo investimento ha successivamente aperto la strada a ulteriori installazioni, fino a portare oggi il parco macchine di Grafiche Antiga a quattro Rapida di medio formato: due Rapida 106 X a dieci colori configurate per la stampa in bianca e volta (5+5), una Rapida 106 X a sei gruppi stampa con gruppo di verniciatura e una Rapida 105 a cinque colori, anch’essa equipaggiata con torre di verniciatura aggiuntiva per la produzione UV.

Una configurazione che consente all’azienda di disporre di una notevole flessibilità produttiva e di gestire internamente lavorazioni caratterizzate da elevati livelli di complessità e finiture particolari.

Quando l’automazione diventa produttività

Il punto centrale della strategia di Grafiche Antiga è però rappresentato dall’automazione. In un contesto nel quale il numero dei cambi lavoro aumenta e la disponibilità di personale qualificato rappresenta una criticità per molte aziende grafiche, ridurre al minimo le attività manuali e i tempi di avviamento diventa un fattore direttamente collegato alla competitività.

Sulle Rapida, il cambio simultaneo delle lastre consente di ridurre sensibilmente i tempi necessari per passare da una commessa all’altra, mentre i sistemi digitali di misurazione e controllo in linea permettono di monitorare costantemente colore e qualità durante la produzione.

Il risultato è una maggiore stabilità del processo, con il mantenimento della qualità dal primo all’ultimo foglio e una conseguente riduzione degli scarti. Ma il vantaggio non è soltanto qualitativo: la maggiore automazione permette di aumentare la produttività complessiva senza dover proporzionalmente incrementare l’organico.

È un aspetto particolarmente importante per uno stampatore che opera su commesse premium, dove la qualità deve rimanere costante anche quando le tempistiche sono molto strette.

La Rapida 106 X, con una velocità massima dichiarata di 20.000 fogli/ora, consente infatti a Grafiche Antiga di combinare elevata produttività e rapidità nei cambi lavoro, condizioni sempre più importanti per rispondere alle esigenze dei brand internazionali della moda e del design.

Tecnologia e sostenibilità procedono insieme

L’evoluzione tecnologica si inserisce in un percorso più ampio che riguarda anche la sostenibilità. Grafiche Antiga pubblica da cinque anni un report di sostenibilità secondo le linee guida della Global Reporting Initiative (GRI) e dispone delle certificazioni EN ISO 9001, EN ISO 14001 e FSC, oltre a essere sottoposta ad audit SEDEX.

Nel percorso ESG dell’azienda rientra anche la recente valutazione EcoVadis, che al primo tentativo ha portato all’ottenimento della medaglia d’argento. Nel 2024 Grafiche Antiga ha inoltre ottenuto la certificazione per la parità di genere secondo la UNI/PDR 125:2022.

Sul fronte della gestione dell’impronta ambientale, l’azienda collabora con ClimatePartner per calcolare in modo puntuale la carbon footprint dei propri prodotti e individuare interventi di riduzione. L’offerta comprende inoltre la produzione di packaging, compresi imballaggi primari destinati al contatto con gli alimenti, per i quali Grafiche Antiga è in grado di rilasciare le relative dichiarazioni di conformità.

Una partnership che guarda oltre la macchina

La relazione con Koenig & Bauer, iniziata con il primo investimento del 2021, si è progressivamente trasformata in una collaborazione di lungo periodo. Per Grafiche Antiga, infatti, la scelta tecnologica non riguarda soltanto le prestazioni delle macchine, ma la possibilità di costruire un sistema produttivo capace di accompagnare l’evoluzione della domanda.

«La scelta della tecnologia Rapida rappresenta per noi un investimento strategico, che coniuga perfettamente qualità, efficienza e una visione orientata al futuro», commenta Michele De Zotti, CEO di Grafiche Antiga.

L’obiettivo è continuare a utilizzare questa base tecnologica per consolidare il rapporto con i clienti esistenti e, allo stesso tempo, affrontare nuovi segmenti di mercato caratterizzati da elevati requisiti qualitativi e da una crescente necessità di flessibilità.

In questa prospettiva, l’automazione non è quindi soltanto uno strumento per produrre più velocemente. Diventa una leva per rendere economicamente sostenibili anche produzioni frammentate, gestire con maggiore efficienza i frequenti cambi di commessa e mantenere costanti gli standard qualitativi richiesti dal mercato premium.

È una direzione che ben sintetizza la trasformazione di Grafiche Antiga: da stampatore tradizionale a partner industriale per clienti che chiedono sempre più spesso contemporaneamente qualità, velocità, flessibilità e capacità di gestire lavorazioni ad alto valore aggiunto.