Un azionista di riferimento espressione dell’élite del private equity internazionale e un piano industriale che fonde un’aggressiva strategia di espansione per linee esterne con un profondo radicamento territoriale in chiave ESG. A sei mesi dall’acquisizione da parte di Brookfield, Fosber, multinazionale leader nella progettazione e produzione di linee complete per il cartone ondulato, consolida il suo nuovo corso strategico. Guidata dal Global CEO Marco Bertola (al vertice dal 2022), l’azienda si propone oggi alla comunità finanziaria come un case study industriale: un modello capace di fare leva sui capitali globali per scalare i mercati, mantenendo in Italia il baricentro dell’innovazione meccatronica.

Da Dongfang a Brookfield: leva finanziaria per la crescita globale. Il passaggio di consegne siglato ad aprile 2026 — un carve-out che ha sancito l’uscita del precedente socio industriale cinese Guangdong Dongfang Precision — sta già producendo i suoi effetti sui fondamentali del Gruppo. L’ingresso nel perimetro di Brookfield, colosso finanziario dotato di una profonda verticalità nel settore industriale e manifatturiero, ha garantito a Fosber le risorse necessarie per spingere sugli investimenti in R&D. A un semestre dal closing, il management è pienamente operativo sulla pipeline di M&A, puntando all’acquisizione e aggregazione di eccellenze tecnologiche complementari per consolidare le quote di mercato globali e penetrare nuovi mercati.

Real Estate industriale: la “Fosber Valley” a zero consumo di suolo. Parallelamente alla spinta internazionale, Fosber sta imprimendo una forte accelerazione al piano di sviluppo sul territorio di Monsagrati (Lucca) con il varo della Fosber Valley. Questa maxi-operazione di real estate industriale permetterà di raddoppiare l’attuale capacità produttiva e direzionale, adottando un approccio rigorosamente green. Il polo è infatti in fase di sviluppo secondo il principio del “consumo di suolo zero”: l’intera espansione procede attraverso il recupero e la riqualificazione brownfield di complessi industriali dismessi adiacenti (ex-Rontani, Metaform, Teloni & Teloni e MacOver). La Fosber Valley si configura come un hub ad alta efficienza energetica, concepito per ottimizzare i flussi logistici e massimizzare il benessere organizzativo.

Fosber Academy: la risposta strategica allo skill gap. Per sostenere i tassi di crescita previsti dal piano industriale, Fosber affronta il nodo critico del capitale umano istituendo la Fosber Academy. Il nuovo polo di alta formazione tecnica e innovazione nasce per colmare il divario tra la preparazione accademica e le reali competenze richieste dal comparto meccatronico avanzato. L’Academy agisce come incubatore di talenti e centro di reskilling, estendendo i propri moduli formativi anche alla filiera dei fornitori per elevare e uniformare gli standard di qualità su tutta la supply chain.

«A sei mesi dall’ingresso nel portafoglio di Brookfield, stiamo traducendo in azioni concrete la nostra nuova dotazione finanziaria e strategica», dichiara Marco Bertola, Global CEO. «Abbiamo la solidità per sbloccare il nostro potenziale inespresso, servire i clienti con maggiore capillarità e guidare il consolidamento del machinery per il packaging tramite acquisizioni mirate. Tuttavia, la leadership di mercato non si costruisce solo con i capitali, ma valorizzando i talenti. L’avanzamento dei cantieri per la Fosber Valley e l’attivazione della nostra Academy sono la prova che il “Made in Italy” tecnologico vince quando unisce visione globale, finanza strategica e un’innovazione che riporta il territorio e le persone al centro dell’impresa».

Servitizzazione e Realtà Aumentata per l’ottimizzazione dell’OEE. A sostenere il posizionamento premium dell’azienda contribuisce l’accelerazione del modello di business verso la “servitizzazione”. Il customer care, già garantito 24/7, sfrutta a pieno regime le potenzialità del Pro/Visionair – Virtual Technician Onsite (VTO). Questa piattaforma proprietaria di realtà aumentata annulla le distanze fisiche, assicurando un troubleshooting immersivo e in tempo reale in qualsiasi impianto del mondo, con un impatto diretto e misurabile sull’OEE (Overall Equipment Effectiveness) dei clienti.