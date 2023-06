Gallus Group, che fa parte di Heidelberg, il prossimo 19 giugno 2023 festeggerà i suoi 100 anni di attività con l’apertura ufficiale di un nuovissimo polo industriale: il Gallus Experience Centre. Progettato per essere un punto di contatto centrale per il settore delle etichette e della banda stretta, il nuovo centro avrà l’obiettivo di facilitare il futuro successo del settore, promuovere la collaborazione per guidare l’innovazione e la sostenibilità e accelerare la “trasformazione digitale” del settore.

Produttori, fornitori, trasformatori, stampatori o brand che vogliono utilizzare la nuova struttura per esplorare idee e testare e sviluppare nuove tecnologie saranno i benvenuti. Inoltre, Gallus utilizzerà il centro per mostrare i prodotti Gallus convenzionali, ibridi e digitali, soluzioni software e basate su cloud, macchine di nuova generazione in produzione e tecnologie dei fornitori suoi partner.

Clienti, potenziali clienti e azionisti di alcuni dei principali stampatori e trasformatori di tutto il mondo sono invitati al Gallus Experience Center di San Gallo, in Svizzera, per la prima volta dal 20 al 23 giugno nell’ambito dei “Gallus Experience Days” dell’azienda. L’intenso programma dell’evento comprende interessanti presentazioni di esperti leader mondiali in intelligenza artificiale (AI) e strategie di vendita, come Andy Fitze, imprenditore e consulente globale per la trasformazione digitale e ben noto stratega dell’AI, e Katie King, autrice di varie pubblicazioni, relatrice, consulente in ambito digitale e AI. I partecipanti avranno anche l’opportunità di seguire seminari dei fornitori, incontri con importanti partner strategici e visite della storica struttura. Completate da vari artisti che si esibiranno dal vivo, musicisti, intrattenimento e catering in loco, le celebrazioni della settimana di apertura forniranno la piattaforma ideale non solo per celebrare il traguardo del centenario di Gallus, ma per far incontrare menti e voci del settore.

“Siamo entusiasti di invitare clienti, partner, amici e colleghi ai nostri Gallus Experience Days. Oltre a festeggiare il nostro compleanno, utilizzeremo l’evento per dimostrare la nostra visione del futuro delle etichette e degli imballaggi. In gran parte è incentrato su una ‘trasformazione digitale’, utilizzando la ‘stampa intelligente e connessa’ per sbloccare livelli rivoluzionari di automazione della produzione e aumentare l’efficienza produttiva. Per risolvere i problemi attuali delle aziende siamo anche molto contenti di svelare all’evento nuove soluzioni che consentiranno ai clienti di ridurre i costi, aumentare la redditività e la sostenibilità. Registratevi ora per unirvi a noi, per trovare nuove ispirazioni, condividere idee e, insieme, costruiremo il nostro successo futuro”, ha dichiarato Dario Urbinati, CEO di Gallus Group.