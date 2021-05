Tissue: da Körber Business Area Tissue ricambi al cliente in 24h fino al 97% dei casi

L’industria del tissue sta affrontando sfide senza precedenti dove prioritario, per tutti i produttori, è mantenere e migliorare la propria efficienza produttiva, cercando di limitare il più possibile fermi macchina non programmati.

In un ambiente così complesso risulta fondamentale affidarsi ad un servizio di ricambi veramente integrato e globale, fatto da persone esperte in grado di comprendere le esigenze dei clienti e risolvere i loro problemi ovunque e in qualsiasi momento.

Körber Business Area Tissue offre per questo un servizio, unico nel settore converting e del packaging, fatto di completezza, velocità ed ecosostenibilità.

Körber dispone di oltre 200 mila prodotti a stock in magazzino, 2 milioni e mezzo di pezzi ordinabili. E’ un’organizzazione globale e proattiva che, grazie a 4 hub logistici (Italia, Stati Uniti, Brasili e Cina) permette di essere particolarmente efficiente e rispondere in maniera veloce ed efficiente alle necessità dei clienti ovunque e in qualsiasi momento che servono i clienti in tutto il mondo. Questo permette che, se il materiale è disponibile in magazzino, nel 97% dei casi è pronto per essere consegnato in 24h (nel 2020 sono stati consegnati quasi 120 mila pezzi in oltre 130 paesi).

“Il livello di servizio nel caso di prodotti “fast moving”, cioè quelli più richiesti dal cliente, è pari al 93%, cioè ogni 100 articoli acquistati, 93 sono già disponibili nel nostro magazzino per una consegna immediate al cliente. Alla base di questo risultato vi sono continue analisi strategiche e tecniche di studio e di previsione della domanda”, commenta Gianfranco Agnusdei, Global Customer Service Director Körber Business Area Tissue.

Per un servizio più completo Körber dispone inoltre una piattaforma e-commerce (Spares On Line) attiva 24 ore su 24, 7 giorni su 7, dove i clienti possono ordinare pezzi di ricambio e controllare lo stato dell’ordine in tempo reale, con o senza l’ausilio dell’assistenza clienti.

Ovviamente il servizio cliente garantisce tutta l’affidabilità dei pezzi di ricambio originali che permette al cliente di valorizzare il costo totale della proprietà (TCO).

A completezza e velocità dell’offerta si aggiunge anche una particolare attenzione all’ecostenibilità.

“Circa due anni fa abbiamo iniziato un progetto che valorizzasse materiali ecosensibili e biodegradabili. Questo ha permesso la riduzione dell 85% di materiale plastico nell’attività di imballaggio: l’involucro è realizzato in cartone e legno, i portadocumenti in plastica biodegradabile e per la protezione e il riempimento dei vuoti si è passati dal pluriball alla carta: Questo ha portato anche al miglioramento qualitativo dell’imballo aumentando la resistenza a trazione e urti”, conclude Matteo Neri responsabile del magazzino ricambi.