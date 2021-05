Ferrarini & Benelli partecipa al webinar dedicato al progetto di packaging intelligente i-Label

Il 18 maggio, dalle 16:30 alle 18:00, Ferrarini & Benelli parteciperà al webinar dedicato al progetto di packaging intelligente i-Label, che viene presentato nell’ambito della fiera IOTHINGS durante la IOTHINGSWEEK, in svolgimento dal 17 al 27 maggio 2021.

Progetto i-Label

Ferrarini & Benelli, insieme all’Istituto Italiano di Tecnologia, VDGLab, OMET e ILTI, sostiene il progetto i-Label, che propone un’idea innovativa per ridurre in modo significativo l’impatto ambientale del packaging dei beni di largo consumo, con risvolti concreti in termini di economicità, etica e sostenibilità ambientale.

Le componenti strategiche del processo sono:

Sviluppo di processi di stampa, etichettatura e confezionamento innovativi, con etichette linerless senza supporto siliconato per ridurre gli scarti e i costi di imballaggio e trasporto. Realizzazione di etichette intelligenti capaci di adattare il messaggio agli stimoli esterni (per esempio, adattare la data di scadenza di un prodotto al suo stato di conservazione), per responsabilizzare i cittadini sul tema della salvaguardia ambientale.

L’etichetta intelligente è in grado di fornire informazioni al cliente. Per esempio, quando una confezione viene aperta, l’etichetta riconosce questo evento tramite l’apertura di un circuito elettronico inserito nella stessa. Oppure, in caso di controlli anticontraffazione, l’etichetta fornisce un codice univoco, che permette di verificare, tramite una app, l’originalità del prodotto.

PROGRAMMA:

Luca Donelli, Presidente di Lombardy Energy Cleantech Cluster

Luca Donelli, Presidente di Lombardy Energy Cleantech Cluster Introduzione al progetto i-Label

Sergio Veneziani, responsabile del progetto e capofila del partenariato Lo smart packaging in i-Label

Antonio Iacchetti, consulente scientifico del progetto Presentazione altri partner di progetto

Ferrarini & Benelli, Claudia Benelli | IIT, Mario Caironi | VDGLab Vincenzo Di Giovine | OMET, Andrea Calcagni | ILTI, Arianna Scapinelli Alimentare l’IoT con pellicole fotovoltaiche

Antonio Iacchetti, Ribes Tech La printed electronics nel futuro dell’IoT

Mario Caironi, Istituto Italiano di Tecnologia Q&A

Conclusioni

Sergio Veneziani, Fedrigoni Self-Adhesives

È possibile registrarsi all’evento tramite questo link e qui è possibile consultare tutti gli eventi disponibili durante la IOTHINGSWEEK.