Acimga ed ERA insieme per la promozione della rotocalco

Acimga, l’Associazione Costruttori Italiani Macchine per l’Indusrtia Grafica, Cartotecnica, Cartaria, di Trasformazione e Affini, e ERA, la European Rotogravure Association, hanno unito le forze siglando una partnership per un più ampio sviluppo e una promozione capillare della tecnologia rotocalco.

Nel mese di gennaio 2023, le due associazioni hanno scelto di collaborare siglando un accordo volto a creare linee guida condivise per la promozione e diffusione di contenuti dal valore aggiunto intorno alla tecnologia rotocalco. Acimga ed ERA hanno trovato terreno comune nella convinzione che il settore vada trasformato in una community di interessi condivisi che si rafforza attraverso partnership prestigiose, non solo tra attori nazionali ma espandendo le relazioni su scala globale. La collaborazione tra Acimga ed ERA si basa sul supporto reciproco durante tutte le attività rotocalco, come l’organizzazione di eventi, seminari e convegni, la diffusione di competenze tecniche e lo sviluppo tecnologico di applicazioni e mercati.

«La promozione e lo sviluppo della tecnologia Gravure sono al centro della nostra associazione e questa partnership ci permetterà di estendere ulteriormente il nostro raggio d’azione in Italia, uno dei paesi di maggior per la stampa rotocalco. ACIMGA ha già formato un gruppo di interesse sulla rotocalco alcuni anni fa e da allora il Gruppo ha generato iniziative e idee molto preziose. Il nostro piano è quello di rafforzare la collaborazione con questo team per creare maggiore valore per i nostri membri e tutti i produttori e stampatori di rotocalco con sede in Italia” afferma Davide Garavaglia, Presidente di ERA.