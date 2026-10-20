L’esperienza robotica maturata da Emmeci negli standard più esigenti del packaging premium si estende a nuovi ambiti produttivi: tecnologie pensate intorno al singolo processo, dove qualità e personalizzazione contano più dello standard.

Il packaging di lusso è un mondo fatto di dettagli. I formati cambiano spesso, la stampa a rilievo si comporta diversamente su ogni cartoncino, le tirature sono brevi e la qualità richiesta è altissima. Automatizzare lavorazioni così specifiche richiede una conoscenza profonda del prodotto, prima ancora che della tecnologia. È da questa consapevolezza che l’azienda ha sviluppato le proprie soluzioni robotiche ed è grazie a questa stessa esperienza che oggi il portfolio Emmeci Robotics si rivolge a nuovi settori produttivi con soluzioni ancora più versatili e flessibili.

L’approccio è lo stesso che ha sempre caratterizzato il modo di lavorare di Emmeci, riconosciuta come realtà di riferimento nel packaging premium. L’automazione non viene proposta come un pacchetto da replicare uguale a sé stesso, ma come un progetto da costruire. “Per Emmeci, la robotica non è un punto di partenza standardizzato, ma un risultato progettuale – dichiara l’azienda. – Ogni soluzione parte dalle esigenze reali del cliente, dalla specificità del suo processo produttivo e dalla complessità operativa che lo caratterizza”.

È un posizionamento preciso. Il valore di Emmeci sta nell’ingegneria, nel software e nell’integrazione: elementi che trasformano un sistema robotico in una soluzione cucita su una singola linea produttiva, capace di inserirsi nel contesto esistente senza imporre un modello predefinito. Da una solida visione ingegneristica si arriva a un sistema su misura, pensato per massimizzare l’efficienza sin dalle prime fasi operative.

Il metodo segue tre momenti. Si comincia con un’analisi approfondita del processo produttivo: le singole fasi, le loro interazioni, le criticità e i margini di miglioramento.

Segue la progettazione customizzata, con un layout sviluppato in funzione degli spazi e delle logiche operative e soluzioni selezionate e adattate agli obiettivi di produzione.

Infine, l’integrazione, il momento in cui il progetto prende vita: il sistema entra nel contesto esistente assicurando una piena interazione con macchine, operatori e flussi di lavoro, e ogni configurazione viene testata e validata per garantire affidabilità, precisione e continuità.

A completare l’approccio è ciò che accade dopo l’installazione. Il supporto prosegue nel tempo, con interventi per ottimizzare, migliorare e adattare il sistema mentre la produzione evolve.

“Più che fornitori, siamo partner”, sintetizza l’azienda: accompagnare il cliente nel passaggio da processi manuali a sistemi automatizzati significa comprenderne le dinamiche operative, supportare le persone e semplificare il cambiamento in modo graduale e sostenibile.

Emmeci Open Lab: l’automazione prende forma

Questa visione ha oggi un luogo dedicato: Emmeci Open Lab, recentemente inaugurato nella sede italiana dell’azienda. Non un semplice showroom, ma una linea produttiva realmente automatizzata e in funzione, costruita sulle tecnologie sviluppate da Emmeci. Qui le aziende possono vedere i processi al lavoro, capire come applicarli ai propri impianti e ragionare insieme su soluzioni nuove. È uno spazio pensato per il confronto e la co-progettazione, dove il know-how di Emmeci diventa occasione di innovazione condivisa.

Oltre il packaging

Con oltre 50 anni di esperienza nel packaging premium, settore in cui è riconosciuta come leader, Emmeci guarda alla robotica come a una direzione naturale della propria crescita.

“La robotica di Emmeci non è un percorso alternativo, ma l’estensione naturale di una vocazione che ci spinge a condividere la nostra cultura della qualità con i nuovi settori industriali”, afferma l’amministratore delegato Alfredo Fuschillo.

È qui che la prospettiva si allarga oltre i confini del packaging di lusso: la capacità di leggere un processo e di automatizzarlo su misura trova spazio in ogni contesto produttivo dove precisione, affidabilità e qualità fanno la differenza.

Un futuro guidato dalla qualità

Per Emmeci l’automazione è quindi qualcosa di più di una soluzione tecnica: è un lavoro progettuale costruito attorno al cliente e orientato a creare valore nel tempo. Una direzione che, con l’apertura dell’Emmeci Open Lab, prende oggi una forma concreta: un luogo dove i clienti possono vederla all’opera e costruirla insieme all’azienda.