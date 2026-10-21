Dalla colla all’intelligenza del processo: 40 anni di Baumer hhs

Nel 2026 Baumer hhs celebra un traguardo importante: quarant’anni di attività nel campo dell’applicazione industriale degli adesivi. Quattro decenni durante i quali l’azienda ha accompagnato l’evoluzione del settore degli imballaggi e di molti altri settori industriali, trasformando una competenza altamente specializzata in un portafoglio tecnologico completo, capace di integrare applicazione, controllo e qualità del processo di incollaggio.

L’anniversario è stato celebrato lo scorso 12 giugno a Krefeld (Germania) sede principale della società. All’evento hanno partecipato non solo la squadra al completo di Baumer hhs, che conta oltre 350 dipendenti in tutto il mondo, ma anche i fondatori dell’azienda. “Sono particolarmente onorato di dare il benvenuto alla signora Helmy Sasse, al signor Fritz Kurandt e a sua moglie Dagmar”, ha dichiarato Oliver Vietze, CEO e presidente del Gruppo Baumer (Frauenfeld, Svizzera). Il Gruppo ha acquisito nel 1998 System Kurandt GmbH, azienda produttrice di sensori con sede a Berlino, seguita tre anni dopo da hhs GmbH. Entrambe le aziende fornivano soluzioni di incollaggio e controllo qualità a diversi settori industriali. Nell’ambito del Gruppo Baumer, le due aziende sono state fuse nel 2003 per formare Baumer hhs. Kurandt e Sasse hanno ceduto le loro attività al Gruppo Baumer per favorire la crescita futura. “Essendo membro del Gruppo Baumer, Baumer hhs può beneficiare dell’infrastruttura offerta da questo solido gruppo di aziende e il suo ampio supporto tecnico rafforza la nostra capacità di innovazione”, ha affermato Percy Dengler, AD di Baumer hhs.

Collaborazione, precisione e spirito pionieristico sono i valori che guidano Baumer hhs nel supportare clienti e partner OEM in tutto il mondo. L’azienda vanta una presenza globale con filiali in Francia, Gran Bretagna, India, Italia, Cina, Messico, Spagna e Stati Uniti, e una rete di vendita e assistenza che si estende in oltre 120 paesi.

La storia di Baumer hhs

L’applicazione dell’adesivo è diventata nel tempo un processo sempre più preciso, controllato e integrato. Il percorso di Baumer hhs racconta questa trasformazione attraverso sistemi di applicazione, controllo qualità, automazione e tecnologie orientate alla riduzione dei consumi.

La storia di Baumer hhs ha origine in Germania nel 1986, quando Hans Henning Sasse fonda a Ratingen la società hhs Leimauftrags-Systeme GmbH per soddisfare l’esigenza di applicare gli adesivi in modo affidabile, accurato e ripetibile all’interno di processi produttivi sempre più veloci e automatizzati. Negli anni successivi hhs sviluppa progressivamente competenze e tecnologie proprie; la crescita dell’azienda porta nel 1999 al trasferimento a Krefeld, oggi uno dei principali poli produttivi e tecnologici della società. È proprio in questo percorso di crescita e specializzazione che si inserisce, nel 2001, l’ingresso di hhs nel Baumer Group. La combinazione tra la specializzazione di hhs e il know-how tecnologico e internazionale di Baumer crea le condizioni per una nuova fase di sviluppo. L’azienda assume progressivamente il nome Baumer hhs e consolida la propria identità come centro di competenza del gruppo per le soluzioni dedicate all’applicazione degli adesivi e al controllo della qualità dell’incollaggio.

Per Baumer hhs, l’appartenenza al gruppo non significa tuttavia abbandonare la propria specializzazione originaria. Al contrario, oggi l’azienda sviluppa soluzioni in grado di gestire l’intero processo di incollaggio, dalla deposizione dell’adesivo fino alla verifica della qualità, perché oggi le linee produttive lavorano a velocità sempre più elevate e richiedono livelli di precisione, affidabilità e controllo sempre maggiori. Baumer hhs ha sviluppato soluzioni che combinano sistemi di applicazione, ugelli, valvole, elettronica di controllo e tecnologie per il monitoraggio della qualità. L’attenzione si è progressivamente spostata dalla semplice deposizione dell’adesivo alla gestione intelligente del processo, con l’obiettivo di garantire che ogni singola applicazione avvenga nel punto corretto, con la quantità corretta e secondo i parametri definiti.

Nel 2014 Baumer hhs ha inaugurato un nuovo quartier generale e nel 2019 è stato realizzato un nuovo stabilimento a Berlino, mentre nel 2023 la crescita dell’attività ha portato all’ampliamento delle strutture di Krefeld con un secondo impianto produttivo.

Come è cambiato il concetto stesso di applicazione degli adesivi

Se nel 1986 la sfida era soprattutto quella di sviluppare sistemi capaci di applicare la colla in maniera precisa e affidabile, oggi le esigenze dell’industria sono molto più ampie. Le macchine devono essere più veloci, flessibili e connesse; i cambi formato devono essere rapidi; il consumo di adesivo deve essere ottimizzato; la qualità deve essere verificata in tempo reale e la produzione deve essere sempre più trasparente e tracciabile. A questo si aggiungono temi come la sostenibilità, la riduzione degli scarti e l’impiego più efficiente delle risorse. La tecnologia dell’incollaggio è divenuta un elemento strategico dell’intero processo produttivo. Applicare l’adesivo non significa più semplicemente depositare una determinata quantità di colla: significa controllare un processo, raccogliere informazioni, garantire la qualità e contribuire all’efficienza complessiva della linea.

Tecnologie al servizio della cartotecnica

Nel settore degli astucci pieghevoli, Baumer hhs propone soluzioni per l’incollaggio delle falde e delle pieghe, per le chiusure a fondo automatico e per le applicazioni più complesse. Un ruolo centrale è svolto dalle teste di applicazione, disponibili per adesivi a freddo e hot melt. La tecnologia elettromagnetica consente di gestire con precisione l’apertura e la chiusura delle valvole anche alle elevate velocità delle moderne linee di produzione.

Un altro ambito particolarmente importante è quello del cartone ondulato. La CorrBox Solution è un sistema modulare avanzato progettato per l’applicazione precisa della colla e il controllo della qualità nella produzione di scatole in cartone ondulato.

La precisione dell’applicazione è però soltanto una parte del processo. Nella cartotecnica moderna è altrettanto importante verificare che l’adesivo sia stato effettivamente applicato nel punto e nella quantità previsti. Per questo Baumer hhs ha sviluppato sistemi di controllo e ispezione che permettono di monitorare l’applicazione in produzione. Sensori ottici come il GDX 1000 possono controllare in continuo la presenza dell’adesivo e individuare eventuali aree prive di colla, mentre sistemi basati su telecamere, come Xcam, possono verificare contemporaneamente l’applicazione e altri elementi del prodotto, contribuendo a evitare che confezioni non conformi proseguano lungo la linea. La gestione del processo passa inoltre attraverso sistemi di controllo e interfaccia come Xtend³, che consentono di configurare e monitorare le applicazioni, gestire le ricette e integrare le diverse funzioni di produzione e controllo qualità. In questo modo il sistema di incollaggio non rappresenta più una semplice periferica della macchina, ma diventa parte integrante dell’automazione della linea.

La sostenibilità passa anche dall’adesivo

L’approccio di Baumer hhs parte da un principio apparentemente semplice: utilizzare soltanto la quantità di adesivo realmente necessaria per garantire la qualità e la resistenza dell’incollaggio. La precisione delle moderne teste di applicazione consente infatti di ridurre il consumo attraverso l’applicazione a punti o intermittente, evitando di depositare adesivo dove non è necessario. Il beneficio non riguarda soltanto il costo della colla: ogni riduzione del consumo significa anche meno materia prima utilizzata, meno energia necessaria per produrla e trasportarla e, a valle, meno materiale da gestire.

La sostenibilità riguarda inoltre la gestione della macchina. È particolarmente significativo, in questo senso, il passaggio dai tradizionali sistemi a disco alle soluzioni di applicazione senza contatto per l’incollaggio delle giunzioni longitudinali degli astucci pieghevoli. Un ulteriore esempio è rappresentato dalle soluzioni per il fissaggio dei carichi pallettizzati. Baumer hhs ha sviluppato una tecnologia che utilizza adesivi antiscivolo come alternativa alle pellicole utilizzate per stabilizzare i prodotti durante il trasporto. In questo modo è possibile ridurre il consumo di film plastici e facilitare al tempo stesso le operazioni logistiche e il successivo riciclo degli imballaggi in carta e cartone.

Il progetto SUGRA, acronimo di “Sustainable Gluing with Renewable Adhesives”, guidato da Baumer hhs è dedicato allo sviluppo di soluzioni di incollaggio basate su materie prime rinnovabili. Perché se il supporto è costituito da una materia prima rinnovabile e riciclabile, anche l’adesivo utilizzato per assemblarlo deve essere considerato nel bilancio complessivo del prodotto. SUGRA si concentra in particolare sullo sviluppo e sull’ottimizzazione di adesivi bio-based a base di amido, con l’obiettivo di renderli adatti alle esigenze delle moderne produzioni di packaging ad alta velocità. Baumer hhs lavora anche sull’interazione tra il nuovo adesivo e il sistema di applicazione, con l’obiettivo di ottenere un processo industriale affidabile, perché il futuro dell’incollaggio non dipende esclusivamente dall’adesivo utilizzato, ma dalla capacità di integrare chimica, tecnologia di applicazione, controllo e automazione in un unico processo. Unire efficienza produttiva e sostenibilità è il futuro della cartotecnica. La sfida non consiste infatti soltanto nel produrre più velocemente, ma nel produrre meglio, utilizzando meno risorse, riducendo gli scarti e garantendo al tempo stesso elevati standard di qualità. In questo scenario, la tecnologia di applicazione dell’adesivo assume un ruolo fondamentale: è un elemento capace di influenzare direttamente produttività, qualità, costi e sostenibilità dell’intero processo.

Baumer hhs esporta il 75% dei suoi prodotti a clienti in tutto il mondo. “Abbiamo sempre adottato un approccio olistico allo sviluppo di soluzioni. Questo ci permette di adattare perfettamente tutti i componenti dei nostri sistemi completi alle rispettive applicazioni. I nostri clienti possono integrare questi sistemi nelle loro linee di produzione fin da subito: questo tipo di approccio getta solide basi per la crescita continua della nostra azienda”, ha affermato Dengler guardando al futuro.