Premiati i vincitori dei concorsi dedicati alle eccellenze tecniche e grafiche della birra artigianale di Solobirra, l’area speciale di Hospitality – Il Salone dell’Accoglienza, la fiera italiana leader nel settore dell’ospitalità e della ristorazione in programma al quartiere fieristico di Riva del Garda fino al 24 marzo.

Quest’anno si sono sfidate oltre 300 tra birre, etichette e packaging. Dalle PILS alle FRUTTATE, fino alle IGA, l’Italian Grape Ale – tipologia esclusiva del nostro Paese – solo nel contest Solobirra 2022, dedicato a gusto e artigianalità, la giuria – formata da esperti, biersommelier, degustatori Ais e mastri birrai e presieduta da Romano Gnesotto, consulente di Solobirra e Sommelier Ais – ha esaminato oltre 200 birre non pastorizzate decretando i primi tre classificati in 22 categorie.

Ad aggiudicarsi il premio Best Beer 2022 come migliore birra per gusto, proprietà organolettiche e materie prime utilizzate è stata Shirin Persia di 5+ Birrificio Artigianale. La birra, classificatasi al primo posto anche nella categoria Birre Speziate, ha conquistato i giudici con i suoi sentori aromatici dati dallo zafferano, una nota d’oriente nata dalla collaborazione tra il birrificio trentino e i piccoli produttori della regione del Khorasan, nel nord-est dell’Iran.

Tra le etichette originali che si sono sfidate nel concorso Best Label 2022, si è posizionato al primo posto lo studio creativo Frei und Zeit, di Arno Dejaco, con il progetto grafico realizzato per Sudhaus GmbH/Srl, stampatore Litografia Castello srl. Il secondo premio è andato all’agenzia di comunicazione integrata Advision per l’etichetta della Limited Edition di Benaco 70, stampatore Grafical, mentre il terzo a Dario Frattaruolo per la birra Freia, stampatore La Commerciale.

La giuria di esperti di design e marketing – composta da Gianpietro Sacchi, Micol Valle, Marta Franceschi e Laura Menichelli – oltre a selezionare le etichette più creative ed efficaci, ha assegnato 5 menzioni speciali nelle categorie Territorial Identity, Brand Identity, Best Printing, Best Concept, Brand Recognition.

La stessa giuria ha valutato anche i packaging brassicoli che per il secondo anno si sono sfidati nel concorso Best Pack. Primo classificato Dario Frattaruolo per Freia di Ilaria Schirippa, stampatore La Commerciale. Secondo posto per Altea Srl con il progetto dello studio grafico The

6th per Birra Impavida, stampatore Carta Alto Garda sas, e terzo classificato il packaging per la Limited Edition di Benaco 70 realizzato da Advision.

Le birre vincitrici sono esposte fino 24 marzo nell’area speciale Solobirra (padiglione B4) che si conferma punto di riferimento per il mondo della birra artigianale.

https://hospitalityriva.it/it/solobirra

I concorsi Best Pack e Best Label sono realizzati grazie al supporto del Gruppo Fedrigoni, con le sue divisioni Fedrigoni Paper e Fedrigoni Self-Adhesives, leader nella produzione e vendita di carte speciali per packaging di lusso, editoria e grafica e di materiali autoadesivi premium per l’etichettatura.

Partner tecnico di Hospitality per i tre contest Solobirra 2022, Performa, print service specializzato in stampa digitale, tampografica e serigrafica.

BEST LABEL 2022 – TUTTI I VINCITORI

1° classificato

Frei und Zeit di Arno Dejaco per Sudhaus GmbH/Srl

Stampatore: Litografia Castello srl

2° classificato

Advision per la Limited Edition del birrificio Benaco 70

Stampatore: Grafical

3° classificato

Dario Frattaruolo per FREIA di Ilaria Schirippa

Stampatore: La Commerciale

Menzione Territorial Identity

Abulabel Solution, creativo Jaime Arias, per Toro

Stampatore: Abulabel Solution

Menzione Brand Identity

Frei und Zeit, creativo Arno Dejaco, per Sudhaus GmbH/Srl

Stampatore: Litografia Castello srl

Menzione Best Printing

Dario Frattaruolo per Birrificio Occupato

Stampatore: La Commerciale

Menzione Best Concept

Altea Srl, agenzia creativa Ebbing Branding + Design (USA), per Birra Impavida//Tropic Thunder

Stampatore: Neri Labels Srl

Menzione Brand Recognition

Cristiano Faes, agenzia creativa Archimede Web Agency, per Birrificio Rethia

Stampatore: Fe Group

*****

BEST PACK 2022 – TUTTI I VINCITORI

1° classificato

Dario Frattaruolo per FREIA di Ilaria Schirippa

Stampatore: La Commerciale

2° classificato

Altea Srl, agenzia creativa The 6th, per Birra Impavida

Stampatore: Carta Alto Garda sas

3° classificato

Advision per la Limited Edition del birrificio Benaco 70

Stampatore: Grafical