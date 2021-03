Bestlabel e Bestpack, i concorsi ‘Solobirra’ a Hospitality 2021 per esaltare etichette e packaging delle birre artigianali

Sostenibilità e creatività come punto di ripartenza per l’ospitalità e la ristorazione. È l’evidenza che è emersa nell’edizione speciale di Hospitality 2021 e confermata anche dai trend nell’ambito dei concorsi dell’area Solobirra dedicati alla birra artigianale.

“Coniugare questi due elementi è essenziale – sottolinea Giovanna Voltolini, Exhibition Manager di Hospitality-Il Salone dell’Accoglienza. – Lorenzo Dabove, in arte Kuaska, durante il suo intervento a Hospitality Digital Space ha sottolineato come le etichette del mondo brassicolo sappiano essere molto creative, combinando grafica e giochi di parole, a volte anche un po’ audaci. Ogni birra artigianale è infatti il prolungamento della personalità del birraio e anche l’etichetta ne rispecchia le caratteristiche. Così come il confezionamento, perché permette ai produttori di essere facilmente riconoscibili.”

Anche quest’anno Hospitality – Il Salone dell’Accoglienza, la fiera italiana leader nel settore

dell’ospitalità e della ristorazione, al settore brassicolo artigianale dedica tre contest: un concorso tecnico, Solobirra, che valuta le qualità organolettiche; Best Label, che mette in gara le etichette; Best Pack che premia l’originalità e la creatività dei packaging.

“Sempre più produttori del food and beverage, nella scelta della propria etichetta e del proprio pack, prestano particolare cura all’impatto ecologico – sottolinea Marta Franceschi, Product Marketing Manager di Fedrigoni. – Per questo vi è un graduale spostamento dall’utilizzo della plastica a quello della carta, con una scelta sempre più attenta dei materiali. Un passo importante per l’intero settore dell’ospitalità, considerato che i consumatori stanno diventando sempre più sensibili a tematiche quali la sostenibilità ambientale, il contenimento degli sprechi e il prezzo.

Oltre a offrire moltissime possibilità di personalizzazione, il packaging in carta proviene da una filiera virtuosa. L’industria cartaria, infatti, è rigenerativa perché utilizza materiali rinnovabili e contribuisce attivamente alla piantumazione di nuovi alberi, senza dimenticare che il prodotto finito ha un tasso di riciclo dell’80% rispetto alla plastica che è solo al 30%.”

“Le ricerche di neuromarketing e le statistiche di vendita dimostrano che il packaging, dal

contenitore all’etichetta, incide notevolmente nella scelta dei consumatori, anche quelli di birra artigianale che percepiscono la qualità del prodotto a partire dalla presentazione della bottiglia. L’etichetta, in particolare, è il vessillo del brand e deve veicolarne tutti i valori – aggiunge Chiara Tomasi, Marketing & Communication Manager di Arconvert-Ritrama. – La qualità delle etichette autoadesive gioca un ruolo fondamentale nel settore dell’agroalimentare e, specialmente, del beverage dove sono imprescindibili certi parametri di resistenza, sicurezza e durata.”

Fedrigoni – gruppo leader in Italia e in Europa nella produzione di carte speciali e prodotti ad alto valore aggiunto per packaging e grafica – e la sua divisione dedicata ai materiali autoadesivi per l’industria dell’etichettatura Arconvert Ritrama, sono partner di Hospitality per i concorsi Best Pack e Best Label.

Trai i partner dei contest grafici anche Tic Tac Stampa, print service provider che offre servizi di stampa digitale dal 1992.

Il termine per presentare la candidatura di birre non pastorizzate, etichette e packaging ai

contest è il 31 marzo 2021.

Regolamenti e modalità di partecipazione sono disponibili nella pagina web di Solobirra sul sito di Hospitality oppure direttamente sulla piattaforma eventbrite:

Solobirra 2021

Best Label 2021

Best Pack 2021