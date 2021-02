New enty nella divisione carta di Fedrigoni

Il Gruppo Fedrigoni continua ad investire nella divisione Paper&Security, già potenziata nei mesi scorsi con l’innesto nel top management di altre figure di caratura internazionale. Da marzo infatti sarà Ilan Schinazi, manager di nazionalità franco-brasiliana-israeliana, a guidare la direzione vendite della business unit in qualità di Chief Commercial Officer, coordinando le diverse aree commerciali alle quali si aggiunge.

Ilan Schinazi può vantare, oltre a un solido background internazionale, una lunga e consolidata esperienza nel settore della carta, in particolare nel luxury packaging, e una buona conoscenza del trend plastic-to-paper, che vedrà la carta sostituire gradualmente la plastica in tutti gli usi.

Prima di approdare in Fedrigoni, Schinazi ha ricoperto il ruolo di Managing Director e Partner in Salinas International, di Managing Director for Packaging Development in Diam Pack e di Chief Executive Officer in Cosfibel Premium, azienda specializzata nel packaging innovativo e nelle soluzioni di merchandising per l’industria del lusso. Precedentemente ha trascorso 19 anni in Arjowiggins, ricoprendo il ruolo di Vice President Sales&Marketing.