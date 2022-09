Valoregen costruirà il più grande sito di riciclaggio ibrido a Damazan, in Francia, che avrà la capacità di trattare fino a 70 chiloton di rifiuti plastici all’anno.

Dow sarà il principale destinatario delle resine post-consumo (post-consumer resins, PCR) prodotte dal nuovo stabilimento di Valoregen.

In futuro, il sito combinerà in modo unico impianti di riciclaggio avanzati e meccanici in un unico ecosistema.

Dow ha recentemente annunciato un accordo con la società francese di riciclaggio Valoregen per contribuire alla costruzione del più grande sito di riciclaggio ibrido singolo in Francia, che sarà di proprietà e gestito da Valoregen.

La collaborazione è un ulteriore esempio di come Dow sta lavorando con aziende in Europa e in tutto il mondo al fine di investire in nuove soluzioni innovative di riciclaggio, accelerare la circolarità e affrontare il problema dei rifiuti plastici.

“Siamo lieti di collaborare con Valoregen a questo nuovo progetto innovativo che può contribuire a dare un vero impulso al riciclaggio in Europa. I tassi di riciclaggio per la plastica sono ancora troppo bassi e dobbiamo contribuire a progredire la tecnologia e a garantire un mercato sostenibile per i rifiuti plastici. Il nostro investimento contribuirà ad aumentare i tassi di riciclaggio meccanico e, così facendo, ad accelerare un’economia circolare per la plastica e a ridurre le emissioni di carbonio. Siamo entusiasti di offrire il nostro investimento e la nostra esperienza su questa iniziativa rivoluzionaria, continuando al contempo ad ampliare le soluzioni di circolarità per i nostri clienti”, ha detto Fabrice Digonnet, leader della strategia di riciclaggio meccanico per Dow Packaging & Specialty Plastics.

Il progetto, che dovrebbe essere operativo e fornire materiali riciclati alla fine del primo trimestre del 2023, rappresenterà un passo importante nel riunire il riciclaggio meccanico (che trasforma alcuni rifiuti plastici in prodotti secondari) e i processi di riciclaggio più recenti e avanzati (che scompongono le materie plastiche miste e difficili da riciclare nella loro forma liquida originale simile a quella della nafta per produrre nuovi polimeri simili a quelli vergini).

L’obiettivo finale di Valoregen è creare un ecosistema unico in grado di riciclare tutte le tipologie di rifiuti plastici in un unico impianto. Sia le tecnologie di riciclaggio meccaniche che quelle avanzate sono complementari ed essenziali per raggiungere l’impegno di Dow di incorporare almeno 100.000 tonnellate di plastica riciclata nelle sue offerte di prodotti venduti nell’Unione europea entro il 2025.

“La collaborazione e la fiducia di Dow nel modello innovativo e rivoluzionario di Valoregen sono state fondamentali per il successo del progetto e siamo lieti di formalizzare questa partnership. Il nostro team ha sviluppato una soluzione concreta e agile che contribuisce all’economia circolare della plastica e promuove la decarbonizzazione. Questa soluzione di nuova generazione consentirà il riciclaggio per applicazioni di imballaggio tecnico di fascia alta. Siamo lieti di lavorare così a stretto contatto con Dow verso soluzioni circolari”, ha commentato Thierry Perez, presidente di Valoregen.

Portando queste tecnologie sotto un unico tetto, l’impianto aumenterà l’efficienza energetica consentendo una resa più elevata superiore all’80%, ben al di sopra dell’efficienza media del riciclaggio meccanico tradizionale di circa il 60-70%, riducendo gli sprechi grazie a un sistema di gestione energetica intelligente. Valoregen ridurrà inoltre le emissioni complessive di carbonio prodotte da questi processi, cercando di limitare il trasporto dei prodotti di scarto verso diversi siti.

Dow sarà il principale destinatario delle resine post-consumo, che utilizzerà per sviluppare nuovi prodotti in plastica commercializzati con la gamma di prodotti REVOLOOP™ di Dow. La Società fornirà inoltre una significativa esperienza nella tecnologia di riciclaggio a Valoregen per supportare lo sviluppo delle sue capacità.

Il riciclo meccanico rimane un elemento significativo della strategia di circolarità di Dow, compresa la garanzia che Valoregen possa espandere la produzione per aumentare il riciclaggio in Europa. Il riciclaggio meccanico attualmente rappresenta la stragrande maggioranza del riciclaggio delle materie plastiche, tuttavia i tassi sono ancora troppo bassi. Dow continuerà a collaborare con Valoregen per sviluppare completamente l’ecosistema con il riciclaggio avanzato. Il sito è stato autorizzato dall’impianto classificato per la protezione dell’ambiente (I.C.P.E. – Installation Classée pour la Protection de l’Environnement).

L’investimento è stato strutturato e guidato da Dow Venture Capital, che si concentra sul perseguimento di investimenti strategici in società start-up innovative che consentono e accelerano l’attività e la crescita del valore di Dow.

La collaborazione con Valoregen rappresenta un altro esempio degli sforzi di Dow per raggiungere i propri obiettivi di sostenibilità, clima e riduzione dei rifiuti plastici. Essi comprendono: