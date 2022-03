Convegno Giflex: appuntamento a Roma il 18 e 19 maggio

Giflex, l’Associazione dei Produttori di Imballaggio Flessibile riunisce istituzioni, opinion leader e aziende per una due giorni dedicata al comparto e alla comprensione degli scenari all’orizzonte.

Gli stati generali dell’imballaggio flessibile si trovano il 18 e 19 maggio prossimi a Roma per il convegno “Imballaggio flessibile: in equilibrio nell’era della discontinuità”, presso l’Hotel Villa Pamphili per confrontarsi sul periodo di transizione che sta caratterizzando questo delicato momento storico.

La difficile situazione congiunturale, i nuovi scenari geopolitici e gli eventi a essi connessi, lo sviluppo sostenibile saranno al centro del dibattito. L’obiettivo è stimolare un confronto equilibrato fra urgenze del comparto e sfide sostenibili, approfondendo rischi, nuove opportunità e responsabilità necessarie per progettare il nuovo corso dell’imballaggio flessibile a partire dalla sua storia di valore.

In questo scenario di evoluzione e ridefinizione, Giflex riunisce quindi i protagonisti del settore per affrontare temi strategici per il futuro del settore alla presenza di relatori autorevoli nell’ambito istituzionale, aziendale e della ricerca.

“Due giorni che si preannunciano ricchi di riflessioni e in cui lavoreremo sulla consapevolezza della posta in gioco, fornendo visioni e proposte per affrontare il cambiamento tra emotività, preoccupazioni e soluzioni”, dichiara Alberto Palaveri , Presidente di Giflex.

“Davanti alla complessa situazione congiunturale aggravata dagli accadimenti internazionali, alla transizione ecologica e agli impatti della Packaging & Packaging Waste Directive dobbiamo comprendere i nuovi scenari e orientarci nelle scelte e nelle strategie per progettare il nostro futuro. È il momento di esserci!”.

Il 18 maggio i lavori cominceranno con l’Assemblea privata, dalle 10:30 alle 12:30, riservata ai Soci Trasformatori mentre la parte congressuale pubblica si svolgerà dalle 14:30 alle 17:30.

La sera una cena di Gala offrirà ai presenti una grande opportunità di networking nello scenario di Villa Miani.

Si tornerà in sala il giorno successivo con inizio lavori alle 09:30 e chiusura alle 13:15.

Sponsor dell’evento Bobst, Dec Impianti ed Henkel.