A giugno un evento virtuale BOBST per l’intero settore del packaging

In programma a inizio giugno quattro giornate di webinar e discussioni live su tutti gli aspetti della produzione di etichette e imballaggio. Nel corso delle giornate, ognuna delle quali dedicata a un settore specifico dell’industria, gli esperti presenteranno tutte le novità e le strategie per ottimizzare la produzione.

BOBST DAYS 2021 “Plasmare il futuro del mondo del packaging” si svolgerà dal 7 al 10 giugno prossimi. Ciascuna giornata sarà incentrata su uno specifico segmento del settore e arricchita da numerose sessioni sulle tecnologie, le applicazioni e i servizi relativi alla produzione di etichette, imballaggio flessibile, cartone teso e cartone ondulato.

L’esperienza online è stata ideata per consentire la massima flessibilità: i partecipanti potranno infatti registrarsi per seguire qualsiasi webinar sia di loro interesse, in ognuna delle giornate.

I partecipanti ascolteranno approfondimenti su come BOBST stia implementando la connettività, la digitalizzazione, l’automazione e la sostenibilità in tutte le tecnologie per aiutare le aziende di trasformazione a ottimizzare la produzione. Tutti i webinar si svolgeranno in inglese. Le sessioni di domande e risposte dal vivo saranno un’opportunità per dialogare con i gruppi di relatori, di cui fanno parte esperti del settore e clienti trasformatori.

Lunedì 7 giugno sarà dedicato al settore delle etichette. I webinar tratteranno le tecnologie di stampa digitale a getto d’inchiostro, flessografica e All-in-One in grado di aiutare le aziende produttrici di etichette a ottimizzare l’intera produzione.

Martedì 8 giugno sarà dedicato all’imballaggio flessibile, con interessanti strategie per trasformare le sfide in opportunità. Tra le soluzioni presentate ci saranno la nuova flessografica MASTER CI a tamburo centrale, gli accoppiati eco-compatibili, la stampa oneECG e i materiali riciclabili, che offrono nuove possibilità per rispettare gli impegni sulla sostenibilità.

Mercoledì 9 giugno sarà dedicato alle aziende di trasformazione che operano nel settore del cartone teso. Gli esperti approfondiranno l’innovazione nella stampa, nella fustellatura e nella piegatura-incollatura. La sessione includerà la presentazione di una nuova macchina per la stampa a caldo con possibilità di applicazione trasversale delle bande per nuove tecniche di nobilitazione.

Giovedì 10 giugno sarà dedicato alle aziende di trasformazione del cartone ondulato. L’ottimizzazione, la versatilità e l’automazione della produzione saranno temi centrali per incrementare la produttività e soddisfare al meglio i requisiti dell’e-commerce.

“Siamo entusiasti dell’opportunità che avremo ai BOBST DAYS 2021 di discutere di come tutti insieme nel settore possiamo plasmare il futuro del mondo del packaging. Ovviamente ci dispiace di non poter ancora accogliere i partecipanti in un evento in presenza ma vogliamo comunque rimanere in contatto con tutti i nostri clienti e l’intero settore”, ha detto il CEO di BOBST Jean-Pascal Bobst.