Henkel: serie di webinar REthink dedicati al settore degli imballaggi

Le fiere del settore come Interpack sono essenziali per la catena del valore dell’industria degli imballaggi per lo scambio di conoscenze sulle innovazioni e l’incontro con i partner. Poiché l’evento del 2020 è stato rinviato al prossimo anno, Henkel e i suoi esperti sono comunque impegnati a fare la loro parte per tenere informati i professionisti del settore sugli ultimi sviluppi. Con la nuova serie di webinar REthink, Henkel amplia ulteriormente la sua già nota serie di webinar per il 2020.

I webinar di Henkel si sono svolti lo scorso maggio, nello stesso periodo previsto per Interpack 2020, focalizzando la discussione su sicurezza dei consumatori, economia circolare, dematerializzazione, risparmio di energia e riduzione di emissioni di CO2.

Oltre alla già ampia serie di webinar previsti, Henkel ha deciso di ampliare il programma con formati dedicati per stimolare una discussione tra gli stakeholder del settore sui temi relativi agli imballaggi, analizzando come gli adesivi per imballaggi e beni di consumo di Henkel contribuiscano all’economia circolare e presentando nell’occasione soluzioni sostenibili per il confezionamento di fine linea, etichettatura, laminazioni e coating.

Ulteriori webinar sono previsti per la seconda metà del 2020.