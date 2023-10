Comexi – Asahi: open house dedicato a prestampa e stampa flexo

Comexi in collaborazione con Asahi, ha organizzato un’open house il prossimo 8 novembre 2023 presso il Centro tecnologico Comexi, CTec, a Girona, in Spagna dedicato alle innovazioni in prestampa e stampa flexo. Comexi nell’occasione lancerà anche la nuova F2 Origin.

L’evento “Effortless Plate Making and Timeless Production” sarà un’esperienza coinvolgente per i professionisti del settore che potranno scoprire tutto il processo produttivo, dalla produzione interna delle lastre alla stampa, fino alla laminazione e al taglio, il tutto reso possibile dall’innovativa soluzione Progetto chiavi in mano di Comexi e Asahi. Ci sarà una particolare attenzione alla semplificazione e al miglioramento del processo di stampa, i partecipanti esploreranno gli elementi chiave:

Il lancio mondiale di Comexi F2 Origin

L’evento sarà l’occasione per presentare la Comexi F2 Origin, una macchina da stampa flessografica avanzata, progettata con cura per ridefinire gli standard di eccellenza della stampa. Questa macchina è progettata per offrire la massima produttività, dotata di un’ergonomia e una facilità d’uso per migliorare la vita lavorativa degli operatori. Presenta inoltre un’impressionante capacità di essiccazione, che consente l’uso di inchiostri senza solventi, sottolineandone ulteriormente la versatilità e l’efficienza.

Produzione di lastre semplificata: gli operatori potranno sperimentare la semplicità e la velocità della produzione delle lastre, trasformando le operazioni di stampa in attività economicamente vantaggiose.

Soluzioni economicamente vantaggiose: come ottenere un’efficienza economica senza precedenti con la stampa ECG 7C e altre tecnologie innovative.

Stampa automatizzata e semplice: con l’automazione e l’ergonomia della nuova F2 Origin, le operazioni relative alla stampa sono più efficienti che mai.

Risultati di qualità elevata: una straordinaria qualità di stampa che non si basa sui colori spot, stabilendo nuovi standard di settore.

Possibilità di eseguire la trasformazione senza sforzo: per la prima volta il processo sarà completo. Dopo le fasi di prestampa e stampa, i partecipanti potranno assistere alla fase di trasformazione: tecniche di laminazione, taglio e movimentazione che garantiscono che i prodotti siano pronti per una spedizione rapida ai clienti.

Focus sulla sostenibilità: verranno spiegate anche le soluzioni sostenibili, tra cui la serie di inchiostri 7, la tecnologia di retinatura ad alta definizione Bellissima, le lastre Carbon Neutral con lavaggio ad acqua di Asahi, i sistemi LED UV XPS, le soluzioni di stampa innovative di Comexi e il sistema di maniche Twinlock di Tesa: tutte innovazioni che riducono l’impatto ambientale.

Sebbene le alternative agli inchiostri a solvente siano in aumento, gli inchiostri a base solvente sono ancora molto usati nel settore degli imballaggi flessibili, e anche ampiamente utilizzati nella stampa rotocalco e flessografica in tutto il mondo.

L’evento dimostrerà come la stampa ECG può migliorare la gamma cromatica e ridurre i tempi di inattività della macchina da stampa, dimostrando il potenziale di Comexi F2 Origin in termini di qualità e sostenibilità.