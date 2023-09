Situato in una struttura moderna e nuovissima a Miami, CTec sarà operativo entro la fine dell’anno, Comexi offrirà assistenza personalizzata, sessioni di formazione e seminari su laminazione, taglio e stampa.

La volontà di essere sempre vicini ai propri clienti ha spinto Comexi ad aprire il suo primo ufficio negli Stati Uniti, 35 anni fa. Il servizio eccezionale che l’azienda offre ai suoi clienti dal giugno 1988 l’ha posizionata come leader e riferimento nel mercato nordamericano. Ora Comexi cerca di riaffermare il suo impegno per la qualità e la prossimità con l’apertura del nuovo Technology Center (CTec) a Miami, prevista per questo autunno.

CTec esprime un concetto unico. Un hub dove innovazione, conoscenza e cooperazione si incontrano. Come a CTec Girona, le strutture all’avanguardia di CTec Miami offriranno ai clienti l’opportunità di testare la tecnologia Comexi in modo esclusivo. Qui si svolgeranno inoltre numerosi seminari interattivi e corsi di formazione specializzati su flessografia, laminazione, taglio, manutenzione delle attrezzature, gestione del colore e processi di prestampa.

CTec Miami integrerà le strutture e i servizi esistenti di Comexi in città, che comprendono un magazzino ampliato e centralizzato, con un assortimento completo di pezzi di ricambio per garantire una distribuzione efficiente e tempestiva negli Stati Uniti e in Canada. Comexi North America dispone di una squadra dedicata di tecnici a tempo pieno che forniscono supporto continuo ai clienti in tutto il Nord America, mentre una squadra di specialisti offre assistenza tecnica 24 ore su 24, 7 giorni su 7.

Il 35° anniversario di Comexi Nord America

Tuttavia, il viaggio americano di Comexi non è iniziato a Miami. In questi 35 anni le strutture si sono spostate da Milwaukee, Wisconsin, a Charlotte, North Carolina, prima di stabilirsi dove sono ora. “Immergendoci nel mercato americano, abbiamo acquisito preziose informazioni e sviluppato una profonda comprensione delle esigenze dei nostri clienti, consentendoci di offrire soluzioni su misura e servizi localizzati”, afferma Justin Green, responsabile dell’ufficio nordamericano di Comexi.

Lavorando sempre con l’attenzione focalizzata sul cliente, per Comexi tutte le risorse sono poche quando si tratta di garantire che gli utenti ottengano il massimo dalle loro macchine e rimangano all’avanguardia nel settore. Questo è l’obiettivo principale di CTec Miami, che a partire dal prossimo autunno inizierà ad offrire sessioni di formazione e seminari focalizzati su tutte le tecnologie attualmente offerte dall’azienda. Con una superficie di circa 280 mq, il Miami Technology Center fungerà da hub versatile per formazione, ricerca e dimostrazioni industriali, consolidando la sua posizione di destinazione principale per trovare soluzioni e acquisizione di conoscenze sugli imballaggi flessibili nel mercato nordamericano.

Offrendo un’ampia gamma di corsi di formazione in aula e online, e anche corsi personalizzati presso le aziende, diventa evidente l’impegno di Comexi volto a trasmettere competenze in modo efficace. Ma CTec Miami, non sarà solo un centro di formazione. Verranno forniti anche preziosi servizi di assistenza ai clienti come test industriali, ricerca e sviluppo e innovazione. “Con l’introduzione di CTec Miami, Comexi è pronta a fornire soluzioni ancora più efficaci che soddisfano le esigenze in evoluzione dei nostri clienti americani”, sottolinea Albert López, responsabile di Comexi CTec.

Mentre Comexi celebra 35 anni di successo nel mercato nordamericano, il nuovo CTec di Miami riafferma la sua dedizione alla prossimità, all’innovazione e alle soluzioni personalizzate. Fornendo ai clienti conoscenze, formazione avanzata e tecnologia all’avanguardia, Comexi consolida la sua posizione di partner di fiducia per soluzioni di imballaggio flessibile in Nord America.