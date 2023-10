La nuova partnership di SCREEN con lo stampatore Chiyoda Gravure migliorerà ulteriormente la nuova tecnologia per la stampa sostenibile degli imballaggi flessibili.

Con l’introduzione del nuovo sistema inkjet, SCREEN risponde alla crescente domanda di soluzioni di imballaggio sicure e sostenibili. Si allinea alla crescente volontà da parte delle aziende produttrici di imballaggi flessibili di passare a una stampa efficiente di lotti di piccole e medie dimensioni per soddisfare esigenze diverse riducendo al minimo l’impatto ambientale.

Riconoscendo questi sviluppi, SCREEN GA aveva annunciato nel 2020 che avrebbe creato un nuovo sistema inkjet. Da allora, ha migliorato la qualità del sistema fino a livelli tali da soddisfare le esigenze del mercato, con l’aiuto del feedback dei clienti. Questo impegno è culminato nel lancio della Truepress PAC 830F.

Truepress PAC 830F è un sistema inkjet con inchiostri a base acqua ad alta velocità appositamente progettato per gli imballaggi flessibili. Utilizzando la tecnologia inkjet drop-on-demand, è in grado di gestire supporti fino a 830 millimetri di larghezza a una velocità leader del settore di 75 metri al minuto con una risoluzione di 1.200 dpi x 1.200 dpi. Il sistema è inoltre in grado di stampare a una risoluzione di 1.200 dpi utilizzando un primer incorporato che aumenta l’adesione dell’inchiostro. I suoi inchiostri CMYK e bianchi a base acqua sono inoltre conformi alle normative sulla sicurezza alimentare.

​Queste caratteristiche consentono alla Truepress PAC 830F di garantire un’eccellente sicurezza e uniformità del colore, due fattori essenziali per l’industria dei prodotti alimentari. Il front-end digitale (DFE) è EQUIOS, che si è evoluto con le serie Truepress JET e Truepress LABEL di SCREEN GA ed è ora ottimizzato esclusivamente per la Truepress PAC 830F. Questo DFE consente non solo la stampa ad alta velocità ma anche la gestione avanzata del colore.

La partnership con Chiyoda Gravure

Chiyoda Gravure Corporation e SCREEN GA hanno raggiunto un accordo che li vedrà lavorare insieme per promuovere l’uso della stampa digitale per materiali di imballaggio flessibili, utilizzando la Truepress PAC 830F di SCREEN.

Con l’enfasi globale sempre più crescente sulla sostenibilità nella produzione e l’evoluzione delle preferenze dei consumatori per imballaggi diversificati per piccoli lotti, i metodi di stampa tradizionali come la rotocalco, più adatti per grandi tirature, devono affrontare sfide importanti come la bassa produttività, il lavoro gravoso dell’operatore e significativi scarti di prodotto. Per risolvere questi problemi, Chiyoda e SCREEN GA hanno recentemente collaborato per installare la Truepress PAC 830F presso lo stabilimento di Chiyoda. La loro missione congiunta è promuovere l’uso della stampa digitale per gli imballaggi flessibili, ampliare la gamma di applicazioni, ottimizzare il flusso di lavoro digitale e risolvere i problemi associati alla produzione di lotti medio-piccoli.

In linea con le rispettive filosofie aziendali e con l’impegno per l’innovazione per la sostenibilità, la collaborazione mira a migliorare le condizioni di lavoro nella produzione di imballaggi flessibili ed elevare la qualità di stampa. I loro sforzi continui si concentreranno sullo sviluppo di soluzioni per le sfide di lunga data nella produzione di lotti piccoli e medi, contribuendo in ultima analisi alla trasformazione digitale del mercato degli imballaggi flessibili.