Colorcopy – Hall 8 Stand F21/G32 Viscom

Colorcopy riconferma ancora una volta la propria partecipazione a Viscom. Da sempre, infatti, la kermesse milanese è un appuntamento imperdibile per il Gruppo bresciano, che proprio qui, solo due anni fa ha scelto di festeggiare il suo trentesimo anniversario dimostrando l’importanza che attribuisce a questa manifestazione. Vero e proprio punto di riferimento per la fornitura di sistemi di stampa digitale per il piccolo e grande formato in tutto il nord Italia, Colorcopy ha fatto dell’ascolto del mercato e della vicinanza al cliente due dei propri asset fondamentali.

“In questo senso Viscom rappresenta un momento chiave durante il quale incontrare clienti e prospect, ma anche un’importante occasione di confronto con professionisti, operatori e concorrenti che ci offre uno sguardo privilegiato sulle tendenze e sulle esigenze attuali e future. Per questo abbiamo sempre considerato Viscom un evento fondamentale nel nostro calendario”, commenta il management Colorcopy. La presenza costante di Colorcopy a Viscom riflette la stabilità e la crescita del Gruppo, che nel corso degli anni ha ampliato progressivamente la propria offerta, spaziando dalla comunicazione visiva ai più disparati settori merceologici, con un portfolio consolidato di clienti che vanno dal piccolo tipografo alla grande realtà industriale.

Anche quest’anno allo stand Colorcopy saranno presenti i “gioielli” dei prestigiosi brand rappresentati, tra cui Roland e Brother – di cui il Gruppo è il maggiore dealer in Italia, Xerox – per il piccolo formato e Liyu – top player nel mondo della stampa di grande formato con prestazioni industriali. Durante l’intera manifestazione, i sistemi saranno in funzione, simulando filiere produttive per applicazioni specifiche.

Viscom sarà, dunque, l’occasione perfetta per sperimentare di persona l’avanguardia della stampa digitale visitando lo stand Colorcopy, dove il team tecnico-commerciale sarà disponibile per fornire consulenza personalizzata per trasformare le idee in realtà.