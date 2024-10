Convegno Giflex: “Con il flessibile si può!”

Appuntamento presso il Centro Congressi Unione Industriali Torino il prossimo 25 ottobre per il convegno Giflex, dal titolo “Con il Flessibile si può!”

Grazie a un programma che vedrà sul palco autorevoli relatori, la giornata autunnale del Gruppo Imballaggio Flessibile si preannuncia ricca di spunti e approfondimenti per la filiera del flessibile.

Nutrita la presenza di figure istituzionali con i saluti iniziali di Gilberto Pichetto Fratin, Ministro dell’Ambiente e della Sicurezza energetica e Marco Gay, Presidente Unione Industriali Torino e Carlo Emanuele Bona, Presidente Grafici Cartai e Cartotecnici Unione Industriali Torino.

Seguirà il discorso del Presidente di Giflex, Alberto Palaveri, che illustrerà l’andamento del settore e le future linee strategiche dell’associazione. Carlo Stagnaro, Direttore ricerche e studi Istituto Bruno Leoni, proseguirà i lavori con un intervento di carattere economico-politico generale e un focus su quale Europa verrà.

Per la comprensione di una realtà di consumo sempre più complessa tra presente e futuro interverranno Christian Centonze, Western Europe Senior Sales Consultant e Mara Galbiati, Team Lead I-Solution – GfK NIQ Company.

Alla domanda “IA: uno strumento per le imprese?” risponderanno Marco Di Dio Roccazzella, General Manager JAKALA e Vittorio di Tomaso, Managing Director MAIZE a JAKALA company e Presidente Digital Technologies Unione Industriali Torino.

Con il titolo “Con il flessibile si può! Storie di successo di creatività e riduzione d’immesso al consumo” chiuderanno la sessione della mattinata le presentazioni di Erik Ciravegna, ricercatore Advanced Design Unit Università di Bologna, insieme a Marco Scatto Scienziato Macromolecolare, che ci parlerà di packaging innovativi per le applicazioni Outfood e Aerospace di Sudalimenta.

Ad aprire i lavori del pomeriggio, il saluto istituzionale di Elena Chiorino, Vicepresidente regione Piemonte e Assessora all’Istruzione, merito e diritto allo studio universitario, Lavoro, formazione professionale e welfare aziendale, Rapporti con le società a partecipazione regionale.

Si entrerà nel vivo dei temi legati alla sostenibilità del packaging flessibile con la presentazione della pubblicazione delle linee guida LCA Giflex, a cura di Andrea Cassinari, Coordinatore dei Comitati Scientifici Giflex e Paola Riccardi, Packaging Consultant SRC Ingegneria.

A seguire Elisabetta Bottazzoli, Responsabile Sostenibilità Federazione Carta e Grafica, illustrerà il progetto di studio per il Bilancio settoriale di sostenibilità Giflex.

A fare il punto sulle attività in UE sarà Francesca Siciliano Stevens, Segretario Generale EUROPEN.

A conclusione di questa sessione la Tavola rotonda dal titolo: “Riduzione dell’immesso al consumo: l’imballaggio flessibile come alleato”. Con la conduzione di Alberto Palaveri, ne parleranno: Alberto Mattesco, Capo della Segreteria del Viceministro dell’Ambiente e della Sicurezza energetica On. Vannia Gava; Silvia Fregolent, Componente Commissione Ambiente e Industria del Senato della Repubblica, Laura Brambilla, responsabile Comuni Ricicloni, Legambiente.

Non mancheranno interventi di taglio tecnologico a cura degli sponsor Windmöller & Hölscher e I&C – GAMA Group.

Fabio Gonzatto, Area Sales & Marketing Manager Italia – Macchine da Stampa presenterà la relazione dal titolo “Soluzioni Innovative per un futuro più “leggero”, mentre Sante Conselvan, Managing Director di I&C – GAMA Group, in collaborazione con SisTrade, interverrà per presentare i vantaggi offerti dalla tecnologia, dall’automazione e dal processo evolutivo industriale, con particolare attenzione all’impatto ambientale.

Appuntamento dunque a Torino, il prossimo 25 ottobre, con il convegno “Con il flessibile si può!”.

Partecipazione su invito. Per informazioni: info@giflex.it

Sponsor: Windmöller & Hölscher e I&C – GAMA Group

Partner: IPACK-IMA MILANO, 27-30 maggio 2025