Ufficiale, drupa torna nel 2028 dal 9 al 17 maggio

Rimanendo fedele al suo ciclo di quattro anni, drupa si terrà di nuovo nel mese di maggio 2028, questa volta come evento di nove giorni. In qualità di piattaforma leader mondiale per la tecnologia di stampa, la fiera si sta adeguando alle mutevoli esigenze e aspettative degli espositori e dei visitatori e riflettendo la continua trasformazione del settore.

“drupa 2024 è stata più internazionale che mai e l’atmosfera positiva in tutti i padiglioni riflette la determinazione del nostro settore a guidare un profondo cambiamento al fine di rendere l’industria della stampa e dell’imballaggio più sostenibile attraverso l’automazione, l’intelligenza artificiale e le partnership strategiche. E questi sono esattamente il tipo di obiettivi importanti che continueranno a richiedere una piattaforma affidabile come la drupa in futuro. Ciò che era evidente, tuttavia, era che, come fiera B2B con una percentuale molto elevata di decisori di tutto il mondo, la durata dei soggiorni a drupa è diventata più breve. Ecco perché vogliamo facilitare le visite fieristiche con la massima efficienza”, Wolfram N. Diener, Presidente e CEO di Messe Dusseldorf, spiega la decisione. A drupa di quest’anno, il 76% dei visitatori faceva parte del top e middle management. “Riteniamo che questo aggiustamento sia confermato anche dall’esperienza che abbiamo raccolto nelle nostre principali fiere globali nei settori di macchinari, impianti e attrezzature, interpack e K, che affrontano profili di clienti comparabili e fanno molto bene con una durata simile”. La presentazione unica di tecnologie e macchine all’avanguardia in funzione rimane una USP di drupa. Le nuove regole per la durata della fiera continueranno a consentire agli espositori di presentare e mettere in scena in modo efficace portafogli di prodotti, macchine e flussi di lavoro ad ampio raggio, nonché un programma di stage impressionante.

Andreas Pleke, presidente del comitato di drupa e CEO di Koenig & Bauer AG, sottolinea l’importanza della fiera ed è un sostenitore della nuova durata: “Per Koenig & Bauer, drupa offre un formato di marketing imbattibile, come l’evento di quest’anno ha dimostrato ancora una volta in modo impressionante. Accogliamo con favore la nuova durata della fiera a partire dal 2028, in quanto soddisferà i mutevoli requisiti del settore senza limitare l’ambito internazionale della fiera. Ciò è dimostrato anche dal fatto che i visitatori provenienti da 173 paesi hanno partecipato a drupa, sottolineando l’appeal globale dell’evento. Nessun altro formato genera un così alto livello di interesse da parte del settore”.

“Abbiamo analizzato in modo completo e attento le raccomandazioni del nostro comitato di drupa, i risultati di sondaggi sugli espositori e visitatori e feedback da parte di partner e associazioni”, afferma Sabine Geldermann, direttore di drupa. “Ricomrsi dalla durata della fiera è una risposta diretta al desiderio del settore di un evento più mirato ed efficiente che continui a fornire ai partecipanti internazionali un’opportunità unica per scoprire innovazioni e tecnologie rivoluzionarie”.

La direzione concettuale, la nuova indicazione visiva e futura chiave di drupa 2028 saranno presentate all’industria nel 2025.