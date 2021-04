FTA Diamond Awards 2021: premiazione virtuale per lavori reali. Italia ancora una volta protagonista

Si è svolta nella serata del 22 aprile la cerimonia di premiazione degli FTA Awards 2021. Un grande evento on line con circa 600 persone registrate da 41 Paesi hanno assistito allo spettacolo ben diretto dalla storica presentatrice di questo evento Anne De Baetzelier e dal vicepresidente di FTA Europe, Wim Buyle, vestiti in abiti anni ’20 per celebrare con una nota di colore i bellissimi lavori di questo concorso.

180 i lavori che sono stati analizzati. Il premio Best in Show è andato a DS Smith Packaging Savoie per il suo prodotto “¼ BOX Frucci”, presentato dal membro francese ATF. Una menzione speciale per la loro società di prestampa Chemence Graphics.

Italia ancora una volta protagonista con il Sacchettificio Nazionale Corazza (prestampa FGS) con il lavoro Vafo British lamb & rice sensitive che si è aggiudicata il 1° premio nella categoria Stampa flexo su film, laminato sponsorizzato da Uteco. In questa categoria podio tutto italiano con il secondo posto di Sit Italia grazie al lavoro ‘Appetais – Auchan polpo con patate’ e con il terzo gradino del podio andato a Carta Stampa con il lavoro ‘Pasta formaggi e funghi’.

Primo posto anche per Eurolabel grazie al lavoro ‘Giardino dei sensi’ (prestampa Flexolution) nella categoria Stampa flexo su carta ed etichette – inchiostri UV, banda stretta sponsorizzato da I&C-Gama.

Nella categoria Cartone ondulato post-print coated sponsorizzato da Camis da segnalare il secondo piazzamento per Toppazzini Spa grazie al lavoro ‘Heineken – Moretti vintage limone’.

Anche Cartotecnica Postumia ha ottenuto il terzo gradino del podio nella categoria Stampa flexo su carta banda media sponsorizzato da Lohmann con il lavoro ‘Instand light lump wood charcoal 3 pack’.

Podio tutto tricolore anche nella categoria Uso creativo della stampa flexo e innovazioni sponsorizzato da Koenig & Bauer che ha premiato Grafiche Pradella al primo posto (prestampa Flexolution) con il lavoro ‘Drop sour IPA beer’, secondo posto per Niederwieser SPA con il lavoro ‘Ca’ vecchia carnaroli’ e infine terzo gradino del podio per F.lli Magro grazie al lavoro ‘Ca’ Del Bosco’.

Infine una plauso anche alle altre nomination di italiane che, nonostante non siano salite sul podio, meritano una citazione e i complimenti per essere comunque sempre tra i primi cinque in Europa: EKAFLEX, IPI, SCATOLIFICIO CERIANA.

Scatolificio TS ha invece partecipato alla categoria internazionale con lavori presentati da FTA Europe aggiudicandosi un secondo piazzamento grazie al lavoro ‘Vassoi Luciana Mosconi’

“Collegare le aziende a livello europeo e promuovere il settore è la ragione dell’esistenza di FTA Europe. Grazie ai finalisti, ai partecipanti e agli sponsor per essere stati così entusiasti e per aver preso parte a questa storica terza edizione dei Diamond Awards”, ha detto Sante Conselvan Presidente di FTA Europe.

Un grazie particolare da parte di FTA Europe agli sponsor che hanno reso possibile questa serata:

Uteco in qualità di Diamond Sponsor.

Absolute, Bobst, Camis, I&C Gama, Koenig & Bauer, Lohmann, miraclon, Sinapse, Vetaphone e Windmoller & Holscher come Gold Sponsor

Allstein GmbH, Comexi, DigitalFlexo, INCIFLEX, PCMC, Siegwerk, SOMA, tesa e Z DUE snc in qualità di Silver Sponsor.

Al seguente link è disponibile la brochure con tutti i lavori premiati